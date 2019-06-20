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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

08:15
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Столбики термометров в Москве устремятся на "штурм" 30-градусной отметки, установится малооблачная и тихая погода без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня столичный регион окажется почти в самом центре скандинавского антициклона, благодаря чему в Москве установится малооблачная и тихая погода без осадков. Столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной отметки: днем плюс 29-31 в Москве, 27-32 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.
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Синоптик добавил, что ветер юго-западный, его скорость составит 1-6 метров в секунду, атмосферное давление мало изменится в течение дня и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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МоскваМосковская областьОбщество
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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