Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Столбики термометров в Москве устремятся на "штурм" 30-градусной отметки, установится малооблачная и тихая погода без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня столичный регион окажется почти в самом центре скандинавского антициклона, благодаря чему в Москве установится малооблачная и тихая погода без осадков. Столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной отметки: днем плюс 29-31 в Москве, 27-32 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.
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Синоптик добавил, что ветер юго-западный, его скорость составит 1-6 метров в секунду, атмосферное давление мало изменится в течение дня и составит 750 миллиметров ртутного столба.