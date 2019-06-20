Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

"Сегодня столичный регион окажется почти в самом центре скандинавского антициклона, благодаря чему в Москве установится малооблачная и тихая погода без осадков. Столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной отметки: днем плюс 29-31 в Москве, 27-32 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.