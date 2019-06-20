Лидер группы "Мумий Тролль" рассказал об участии в природоохранных проектах

"В свое время я был патроном на то время существующего российско-британского фонда "Амур". Он уже много лет не существует, потому что задача была в том, чтобы привлечь внимание не только общественности, но и государства, и, я думаю, нам это удалось. Кульминацией был "Тигриный саммит" в 2011 году, когда государство пересмотрело свое отношение к проблеме амурского тигра, были созданы совершенно новые структуры", - сказал Лагутенко в интервью РИА Новости.