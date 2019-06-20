"Мумий Тролль" летом представит материал из нового альбома

Илья Лагутенко: "Мумий Тролль" был, есть и будет Перед столичным выступлением группы в клубе Stadium Live в пятницу Лагутенко рассказал РИА Новости, что "Мумий Тролль" продолжит существовать и даже будет записывать альбомы и давать концерты, но в другом виде. Правда, в каком именно, еще не знает даже сам музыкант.