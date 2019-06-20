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РИА Новости
Культура

"Мумий Тролль" летом представит материал из нового альбома

07:54
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкГруппа "Мумий Тролль". Архивное фото
Группа Мумий Тролль. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Группа "Мумий Тролль". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. "Мумий Тролль" работает над новым альбомом, уже собран материал, и часть его будет представлена этим летом, сообщил в интервью РИА Новости лидер группы Илья Лагутенко.
"Да (работаем над новым альбомом – ред.), причем у нас готово три новых альбома - вернее, материала на три альбома. Мы в перерыве между гастролями в этому году проводим очень много времени в звукозаписи, в поисках себя заново и останавливаться не намерены", - сказал музыкант.
Он отметил, что отчасти это будет новая для группы музыка.
"Это будет и новый альбом "Мумий Тролля", и новый "неМумий Тролль". Это будет сотрудничество с другими артистам. Пока все это находится в работе, но, думаю, уже этим летом мы сможем что-то показать", - добавил Лагутенко.
Последний официальный альбом группы "Восток Х Северозапад" вышел в феврале 2018 года. В мае этого года у "Мумий Тролля" вышел сборник ремиксов "Жимолость".
Читайте полный текст интервью с Ильей Лагутенко >>
Концерт группы Мумий Тролль
7 декабря 2013, 12:30
Илья Лагутенко: "Мумий Тролль" был, есть и будетПеред столичным выступлением группы в клубе Stadium Live в пятницу Лагутенко рассказал РИА Новости, что "Мумий Тролль" продолжит существовать и даже будет записывать альбомы и давать концерты, но в другом виде. Правда, в каком именно, еще не знает даже сам музыкант.
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КультураИлья ЛагутенкоМумий Тролль
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