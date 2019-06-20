Проект концепции развития острова Большой Уссурийский представят к августу

Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае. Архивное фото

Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Проект концепции развития российско-китайского острова Большой Уссурийский будет представлен к 1 августа, сообщил в четверг директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк.

В четверг в Хабаровске проходит заседание совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта. Участники обсуждают перспективы развития транспортных коридоров и пунктов пропуска на границе с Китаем.

"Комплексную программу развития острова Большой Уссурийский и с российской, и с китайской стороны разрабатывает компания Ernst & Young. Работа проводится по заказу агентства по привлечению инвестиций и поддержки экспорта. Первого августа она будет готова, и после этого она будет представлена Минвостокразвития и обсуждена с китайской стороной на межправкомиссии", - сказал Смоляк журналистам.

По его словам, концепция предусматривает комплексное развитие острова и трансграничной инфраструктуры.

"На первом этапе предполагается заняться трансграничной инфраструктурой, потому что территории острова затапливаются Амуром. Ее тоже будут развивать поэтапно", - сказал он.

Он отметил, что на острове появится насыпная территория в 50 гектаров. На ней построят торгово-выставочный комплекс, зону беспошлинной торговли.