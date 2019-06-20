Проект концепции развития острова Большой Уссурийский представят к августу

ХАБАРОВСК, 20 июн — РИА Новости. Проект концепции развития российско-китайского острова Большой Уссурийский будет представлен к 1 августа, сообщил в четверг директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк.
В четверг в Хабаровске проходит заседание совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта. Участники обсуждают перспективы развития транспортных коридоров и пунктов пропуска на границе с Китаем.
"Комплексную программу развития острова Большой Уссурийский и с российской, и с китайской стороны разрабатывает компания Ernst & Young. Работа проводится по заказу агентства по привлечению инвестиций и поддержки экспорта. Первого августа она будет готова, и после этого она будет представлена Минвостокразвития и обсуждена с китайской стороной на межправкомиссии", - сказал Смоляк журналистам.
По его словам, концепция предусматривает комплексное развитие острова и трансграничной инфраструктуры.
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"На первом этапе предполагается заняться трансграничной инфраструктурой, потому что территории острова затапливаются Амуром. Ее тоже будут развивать поэтапно", - сказал он.
Он отметил, что на острове появится насыпная территория в 50 гектаров. На ней построят торгово-выставочный комплекс, зону беспошлинной торговли.
Часть острова Большой Уссурийский под Хабаровском с 2008 года передана Китаю по соглашению между правительствами РФ и КНР. Ранее сообщалось, что на острове планировалось сделать зону туризма. С обеих сторон на остров построены автомобильные мосты. Минвостокразвития в 2017 году внесло на рассмотрение правительства России концепцию развития острова Большой Уссурийский.
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