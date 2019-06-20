В Казахстане возбудили 36 дел о нарушениях в ходе президентских выборов

АЛМА-АТА, 20 июн – РИА Новости. В суды Казахстана направлено 36 дел об административных правонарушениях, допущенных в ходе выборов президента республики, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры страны.

Выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл, набрав 70,96% голосов избирателей.

"В электоральный период прокуратурой возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях. Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении – шесть", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, за выдачу гражданам бюллетеней в целях предоставления возможности голосования за других лиц 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности и на них наложены штрафы.

Согласно сообщению, девять избирателей оштрафованы за нарушение требования о равном избирательном праве, в соответствии с которым один избиратель получает один бюллетень.

"Органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в ряде СМИ, а также в социальных сетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях. Большинство сведений не подтвердилось", - отмечается в сообщении. По итогам проверки, в случае выявления незаконных действий, материалы будут переданы в суд для привлечения виновных лиц к ответственности.