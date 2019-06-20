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РИА Новости

В Казахстане возбудили 36 дел о нарушениях в ходе президентских выборов

07:22
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГолосование на внеочередных выборах президента Казахстана. 9 июня 2019
Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана. 9 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана. 9 июня 2019
АЛМА-АТА, 20 июн – РИА Новости. В суды Казахстана направлено 36 дел об административных правонарушениях, допущенных в ходе выборов президента республики, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры страны.
Выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл, набрав 70,96% голосов избирателей.
"В электоральный период прокуратурой возбуждено и направлено в суды 36 дел об административных правонарушениях. Из них судами рассмотрено 30, находятся на рассмотрении – шесть", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, за выдачу гражданам бюллетеней в целях предоставления возможности голосования за других лиц 11 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности и на них наложены штрафы.
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Согласно сообщению, девять избирателей оштрафованы за нарушение требования о равном избирательном праве, в соответствии с которым один избиратель получает один бюллетень.
"Органы прокуратуры проводят проверку по опубликованным в ряде СМИ, а также в социальных сетях видеозаписям о вбросах бюллетеней и иных нарушениях. Большинство сведений не подтвердилось", - отмечается в сообщении. По итогам проверки, в случае выявления незаконных действий, материалы будут переданы в суд для привлечения виновных лиц к ответственности.
По данным прокуратуры, выборы президента Казахстана проведены в соответствии с нормами действующего законодательства. "Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на выборах президента страны, допущено не было", - отмечается в сообщении.
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