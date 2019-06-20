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РИА Новости
Культура

Лагутенко рассказал о своей первой группе и альбоме "для Японии"

07:16
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСолист группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко на фестивале Bosco Fresh Fest в Москве
Солист группы Мумий Тролль Илья Лагутенко на фестивале Bosco Fresh Fest в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутенко в интервью для РИА Новости рассказал о своей первой рок-группе и альбоме "для Японии".

"В этом году исполняется 40 лет с тех пор, как я создал свою первую рок-группу, представляете? Это я узнал, потому что мама случайно нашла мой дневник, который родители заставляли меня писать: "Пиши, потом почитаешь". Я ленился, конечно... Но там описаны события 1979 года и указано, что в мае я и мой друг Пашка — друг по лестничной площадке, он сверху жил — сначала играли в солдатиков, а потом решили создать рок-группу", — вспоминает Лагутенко.

Первой записью коллектива стал альбом "для Японии" "Коничива", добавил музыкант. По его словам, он с другом замахнулся на Японию, хотя они "даже не представляли тогда, где это".
Музыкант также рассказал, что с тех пор все время занимается международными проектами.

"Только что выпустили сборник ремиксов "Жимолость", там как раз международное сотрудничество налицо. Это был интересный опыт, потому что выпускали сингл не мы, а через питерских ребят, группу Kito Jempere. Они много работают с европейскими артистами. Мы хотели посмотреть, что получится, и получилось интересно", — сказал артист.

Лагутенко добавил, что "Мумий Тролль" сейчас работает над новым альбомом, некоторые песни с него коллектив представит этим летом.
Читайте полный текст интервью с Ильей Лагутенко >>
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КультураИлья ЛагутенкоМумий ТролльЯпонияРоссия
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