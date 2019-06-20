Лагутенко рассказал о своей первой группе и альбоме "для Японии"

"В этом году исполняется 40 лет с тех пор, как я создал свою первую рок-группу, представляете? Это я узнал, потому что мама случайно нашла мой дневник, который родители заставляли меня писать: "Пиши, потом почитаешь". Я ленился, конечно... Но там описаны события 1979 года и указано, что в мае я и мой друг Пашка — друг по лестничной площадке, он сверху жил — сначала играли в солдатиков, а потом решили создать рок-группу", — вспоминает Лагутенко.