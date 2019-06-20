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РИА Новости

Украинский политик рассказал о провале Зеленского в поездке по Европе

07:01
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была полностью провальной, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон дали ясно понять теперь, что намерены в любых условиях сотрудничать с Россией, и это является провалом для Украины и Зеленского.
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"Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как "ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая". И ни для кого не секрет, что Россия сейчас играет огромную роль на международной политической арене", - считает Спивак.
Кроме того, в подтверждение своих слов он привел различные экономические проекты в России с участием европейских компаний, которые свидетельствуют об изменении отношения стран Европы к Москве.
"Макрон сказал, что РФ будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. То есть, о каких санкциях идет речь? Меркель уже в 513 раз говорит новой власти, что "Северный поток-2" будет построен", - подчеркнул Спивак.
Политик также объяснил, что в текущих реалиях Зеленскому будет сложно изменить эту ситуацию в силу своей неопытности в международной политике, а это в итоге приведет к тому, что Киев будет вынужден пойти на переговоры с Россией.
"К сожалению, Зеленский неопытен в международной политике, и мы знали об этом. Но его должны окружать опытные политики, международники, дипломаты, которые должны ему подсказать, что если от нас отвернется Европа, то мы останемся один на один с РФ, и что нет другого пути к миру в Украине, кроме как двухсторонние переговоры", - констатировал Спивак.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны и шпионаже. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
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Популярные комментарии
Продолжайте настойчиво просить, или даже клянчить, денег и Европа от вас не сможет отмазаться. Можно даже пригрозить чем-нибудь. Например, что сдадитесь если чо в плен, России.
20 июня, 07:20
CCicicipi
4190101
Галопом по Европам...
20 июня, 07:30
сергей гриньков
7100001
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