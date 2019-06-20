Украинский политик рассказал о провале Зеленского в поездке по Европе

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была полностью провальной, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была полностью провальной, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон дали ясно понять теперь, что намерены в любых условиях сотрудничать с Россией, и это является провалом для Украины и Зеленского.

"Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как "ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая". И ни для кого не секрет, что Россия сейчас играет огромную роль на международной политической арене", - считает Спивак.

Кроме того, в подтверждение своих слов он привел различные экономические проекты в России с участием европейских компаний, которые свидетельствуют об изменении отношения стран Европы к Москве.

"Макрон сказал, что РФ будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. То есть, о каких санкциях идет речь? Меркель уже в 513 раз говорит новой власти, что "Северный поток-2" будет построен", - подчеркнул Спивак.

Политик также объяснил, что в текущих реалиях Зеленскому будет сложно изменить эту ситуацию в силу своей неопытности в международной политике, а это в итоге приведет к тому, что Киев будет вынужден пойти на переговоры с Россией.

"К сожалению, Зеленский неопытен в международной политике, и мы знали об этом. Но его должны окружать опытные политики, международники, дипломаты, которые должны ему подсказать, что если от нас отвернется Европа, то мы останемся один на один с РФ, и что нет другого пути к миру в Украине, кроме как двухсторонние переговоры", - констатировал Спивак.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".