Экс-дипломат КНДР отрицает возможность казни чиновников из-за саммита с США

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Ханое, Вьетнам. 28 февраля 2019

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Ханое, Вьетнам. 28 февраля 2019

ТОКИО, 20 июн — РИА Новости. Бывший высокопоставленный дипломат КНДР Тхэ Ён Хо, бежавший из Лондона в Южную Корею в 2016 году, отрицает возможность казней северокорейских чиновников за провал саммита с США.

"Я не думаю, что имеют место физические экзекуции", — сказал он на пресс-конференции в Токио.

По словам Тхэ Ён Хо, чиновников наказывают путем "революционного перевоспитания" в течение нескольких месяцев, но это не казни и не увечья.

"Ким Чен Ын сам ответственен за провал саммита в Ханое, и если он будет винить других, это подорвет к нему доверие", — подчеркнул он.

В июне прошлого года в Сингапуре состоялась первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР.

При этом второй их саммит в Ханое в феврале 2019-го окончился безрезультатно.

В конце мая консервативная южнокорейская газета "Чосон ильбо" объявила о ссылке заместителя председателя ЦК ТПК, заведующего отделом Единого фронта Ким Ён Чхоля из-за срыва переговоров во Вьетнаме, а также о казни спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля и еще нескольких чиновников.