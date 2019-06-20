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РИА Новости

Экс-дипломат КНДР отрицает возможность казни чиновников из-за саммита с США

06:43
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© AFP 2019 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Ханое, Вьетнам. 28 февраля 2019
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Ханое, Вьетнам. 28 февраля 2019
© AFP 2019 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Ханое, Вьетнам. 28 февраля 2019
ТОКИО, 20 июн — РИА Новости. Бывший высокопоставленный дипломат КНДР Тхэ Ён Хо, бежавший из Лондона в Южную Корею в 2016 году, отрицает возможность казней северокорейских чиновников за провал саммита с США.

"Я не думаю, что имеют место физические экзекуции", — сказал он на пресс-конференции в Токио.

По словам Тхэ Ён Хо, чиновников наказывают путем "революционного перевоспитания" в течение нескольких месяцев, но это не казни и не увечья.
"Ким Чен Ын сам ответственен за провал саммита в Ханое, и если он будет винить других, это подорвет к нему доверие", — подчеркнул он.
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При этом второй их саммит в Ханое в феврале 2019-го окончился безрезультатно.
В конце мая консервативная южнокорейская газета "Чосон ильбо" объявила о ссылке заместителя председателя ЦК ТПК, заведующего отделом Единого фронта Ким Ён Чхоля из-за срыва переговоров во Вьетнаме, а также о казни спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля и еще нескольких чиновников.
Спустя несколько дней Ким Ён Чхоль появился вместе с Ким Чен Ыном на концерте.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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