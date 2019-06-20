В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр "делает селфи"

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла процесс "селфи" амурского тигра, который оставил "фотопривет" на другую камеру, сообщает учреждение на своей странице в "ВКонтакте".
Там же опубликованы фото тигра, который подходит к ловушке, и снимки с другой камеры – глаз зверя крупным планом.
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда""Селфи" амурского тигра в приморском нацпарке "Земля леопарда"
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
"Селфи" амурского тигра в приморском нацпарке "Земля леопарда"
"Все видели "селфи" амурского тигра, но мало кто видел процесс съемки со стороны. Для изучения редких кошачьих фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" установлены попарно. Так одной из камер удалось запечатлеть, как тигр изучает фотоловушку на соседнем дереве. Хищник осторожно подобрался к устройству и заглянул в объектив одним глазом, оставив свой "фотопривет" научным сотрудникам "Земли леопарда" и всем нам", - говорится в сообщении.
В нацпарке работает крупнейшая в стране сеть фотомониторинга диких животных. Здесь установлено свыше 400 фотоловушек.
В 2018 году на "Земле леопарда" отмечены 30 взрослых амурских тигров и девять тигрят.