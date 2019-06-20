В Приморье фотоловушка сняла, как амурский тигр "делает селфи"

Там же опубликованы фото тигра, который подходит к ловушке, и снимки с другой камеры – глаз зверя крупным планом.

"Все видели "селфи" амурского тигра, но мало кто видел процесс съемки со стороны. Для изучения редких кошачьих фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда" установлены попарно. Так одной из камер удалось запечатлеть, как тигр изучает фотоловушку на соседнем дереве. Хищник осторожно подобрался к устройству и заглянул в объектив одним глазом, оставив свой "фотопривет" научным сотрудникам "Земли леопарда" и всем нам", - говорится в сообщении.