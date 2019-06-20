Китайский лидер впервые за 14 лет прибыл с визитом в Северную Корею

ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин покинул утром в четверг Пекин и в сопровождении супруги Пэн Лиюань направился с двухдневным государственным визитом в КНДР, это первый его визит в Северную Корею в качестве главы государства, сообщает китайское Председатель КНР Си Цзиньпин покинул утром в четверг Пекин и в сопровождении супруги Пэн Лиюань направился с двухдневным государственным визитом в КНДР, это первый его визит в Северную Корею в качестве главы государства, сообщает китайское Центральное телевидение

В отличие от северокорейского коллеги Ким Чен Ына, который обычно ездил в Китай на поезде, Си Цзиньпин летит в КНДР.

По данным телеканала, Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян в 11.40 (5.40 мск). В аэропорту его встречали оркестр и довольно большое число людей, держащих над головами красные транспаранты с приветствиями. Пока не сообщается, кто из северокорейских официальных лиц приехал в аэропорт встретить председателя КНР. На немногочисленных опубликованных фотографиях видно, что возле терминала развиваются флаги Китая и Северной Кореи, развернуты красные ковровые дорожки и выставлены два портрета: Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

Китайского лидера сопровождают министр иностранных дел Ван И, руководитель канцелярии центрального комитета компартии Дин Сюэсян, член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи.

Визит Си Цзиньпина в Северную Корею приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений и станет первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в КНДР.