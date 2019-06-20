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РИА Новости

Хафтар пообещал обеспечить создание в Ливии конституционного комитета

04:31
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил, что в случае взятия Триполи обеспечит создание комитета, который займется разработкой новой ливийской конституции, и объединение государственных институтов и разоружит все вооруженные формирования.
"Одной из задач будет... формирование комитета по разработке новой конституции, составление законопроекта о проведении референдума о ней (конституции), восстановление баланса нефтяного сектора и его доходов, решение проблем людей, облегчение их жизни, в особенности окончание кризиса ликвидности, а также начало объединения государственных институтов и администраций после нескольких лет раскола", - сказал Хафтар в интервью ливийской газете Al-Marsad.
Он добавил, что намерен распустить и разоружить все вооруженные формирования и дать гарантий всем, "кто будет сотрудничать в этом деле". Маршал также заявил, что будет создано правительство национального единства.
Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Лояльные правительству формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В районе Триполи продолжаются позиционные бои.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Восточные власти сотрудничают с армией Хафтара.
По данным ВОЗ, в результате боев за Триполи погибли по меньшей мере 691 человек и более 4 тысяч получили ранения.
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