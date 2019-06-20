Хафтар пообещал обеспечить создание в Ливии конституционного комитета

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил, что в случае взятия Триполи обеспечит создание комитета, который займется разработкой новой ливийской конституции, и объединение государственных институтов и разоружит все вооруженные формирования.

"Одной из задач будет... формирование комитета по разработке новой конституции, составление законопроекта о проведении референдума о ней (конституции), восстановление баланса нефтяного сектора и его доходов, решение проблем людей, облегчение их жизни, в особенности окончание кризиса ликвидности, а также начало объединения государственных институтов и администраций после нескольких лет раскола", - сказал Хафтар в интервью ливийской газете Al-Marsad

Он добавил, что намерен распустить и разоружить все вооруженные формирования и дать гарантий всем, "кто будет сотрудничать в этом деле". Маршал также заявил, что будет создано правительство национального единства.

Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Лояльные правительству формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В районе Триполи продолжаются позиционные бои.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Восточные власти сотрудничают с армией Хафтара.