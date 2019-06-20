Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T04:17Z
https://ria.ru/20190620/1555719838.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147523/74/1475237465_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_b0ed62209df01bc9f21e0857f590df39.jpg
РИА Новости

В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ

04:17
11786
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ.
Она заявила, что Москва "убивает" украинцев в Донбассе, а также напомнила о Белоруссии, чья делегация не работает в Совете Европы из-за применения смертных казней.
"И при этом сегодня в Страсбурге европейские страны им пытаются раскрыть объятия под эгидой того, что "Как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ", — сказала Геращенко.
Кроме того, она добавила, что Украина будет жестко защищать принципы Совета Европы, которые базируются на уважении к правам человека.
Ранее Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция хочет избежать выхода России из организации.
Сессия ПАСЕ
Вчера, 17:20
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Кризис в ПАСЕ

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
В мае комитет министров Совета Европы выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ.
В июне комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и ее органах".
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
1722950330
Обсудить 11
Ситуация на УкраинеПриостановка участия России в работе ПАСЕПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Раде следовало бы не ныть, а погасить российскую задолженность тому пасе со своего кармана. И всем было бы хорошо.
20 июня, 05:17
CCicicipi
3730000
Рекомендуем
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский политик рассказал о провале Зеленского в поездке по Европе
РИА
Новости
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Украинский депутат Бойко объяснил, зачем приезжал в Россию
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Лента
новостей
В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Металлург в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области
В ЛНР и ДНР ответили на условие Киева по снятию экономической блокады
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Продюсер "Чернобыля" объяснил искажение исторических фактов
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украинская имитация. Старые песни на новый лад или своп вместо транзита
Американский болельщик на гонках
В США нашли способ возродить империю. Это по-настоящему опасно
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
Россия опасается, что в Персидском заливе может вспыхнуть новый конфликт
Карта Сбербанка
Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Физики из России создали световой транзистор, не требующий охлаждения
11:35Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
11:35В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки
11:33В ЯНАО пьяный водитель протаранил забор и четыре машины
11:32Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
11:29Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене
11:27Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ
11:27Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
11:10Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
11:07Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
Лента новостейМолния