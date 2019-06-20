В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ.

Она заявила , что Москва "убивает" украинцев в Донбассе, а также напомнила о Белоруссии, чья делегация не работает в Совете Европы из-за применения смертных казней.

"И при этом сегодня в Страсбурге европейские страны им пытаются раскрыть объятия под эгидой того, что "Как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ", — сказала Геращенко.

Кроме того, она добавила, что Украина будет жестко защищать принципы Совета Европы, которые базируются на уважении к правам человека.

Ранее Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция хочет избежать выхода России из организации.

Кризис в ПАСЕ

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

В мае комитет министров Совета Европы выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ.