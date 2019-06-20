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РИА Новости

Украинский депутат Бойко объяснил, зачем приезжал в Россию

04:11
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в интервью телеканалам объяснил, почему приезжал в Россию. Видео беседы с политиком опубликовал сайт "112 Украина".
По его словам, необходимо снизить тарифы на газ в два раза, а для этого нужны прямые контракты с Москвой.
"Убрать эту идиотскую схему, когда делают виртуальный реверс: на сто долларов дороже тот же русский газ завозят из Европы по документам, ставят там своих посредников и потом продают людям газ на сто долларов дороже и рассказывают, что слезли с российской газовой иглы", — сказал он.
Бойко отметил, что основная задача его партии — снижение завышенных коммунальных тарифов для украинцев.
"Как только это произойдет — люди сразу почувствуют облегчение", — добавил он.
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С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Кроме того, с 2014-го киевские власти в рамках сотрудничества с МВФ неоднократно повышали цену на газ для населения. Если в 2013 году тысяча кубометров газа стоила 725 гривен, то в 2016-м — почти семь тысяч. А с ноября прошлого года цена выросла еще на 23,5 процента. Все это неизбежно влечет за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Ранее Служба безопасности Украины начала проверку после визита Бойко в Россию. Досудебное расследование проходит в рамках статей "Посягательство на территориальную целостность" и "Государственная измена".
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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