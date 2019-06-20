Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T04:02Z
https://ria.ru/20190620/1555719713.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155000/55/1550005507_0:0:3004:1691_1036x0_80_0_0_906db3783f1e530ff85c4dfcb8e91b08.jpg
РИА Новости

Россияне стали брать меньше микрозаймов, показало исследование

04:02
425
© РИА Новости / Валерий МельниковВывеска о "быстрых займах". Архивное фото
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Вывеска о "быстрых займах". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Микрофинансовые организации (МФО) в апреле сократили выдачи займов россиянам на 7,5%, до 1,37 миллиона штук, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным компании, в апреле было выдано 1,37 миллиона микрозаймов против 1,48 миллиона в марте. Несмотря на прирост средней суммы займа на 7% - до 13,4 тысячи рублей, объем выданных займов также немного сократился за месяц до 18,3 миллиарда рублей с 18,4 миллиарда рублей.
Объявление Быстрые деньги. Архивное фото
4 апреля, 04:01
Эксперты рассказали, чего стоит избегать при желании взять кредит
При этом в годовом выражении количество выданных микрофинансовыми организациями займов в апреле выросло на 14%, а их объем - на 26%.
"Рынок микрофинансирования в России выходит на новый виток своего существования, чему активно способствуют пристальное внимание со стороны регулятора и ряд предпринятых мер по ограничению бурного развития сегмента за счет роста процентных ставок и, соответственно, полной стоимости займа. Помимо того, что рынок покинуло несколько крупных игроков, ведущие микрофинансовые организации постепенно уходят от политики агрессивного наращивания портфеля, предпочитая стабильный умеренный рост", - пояснил апрельскую динамику гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
7 июня, 11:17
Силуанов назвал жизнь в кредит нормальной
Одновременно в компании отметили, что со стороны населения по-прежнему наблюдается стабильно высокий спрос на услуги МФО, что при стабилизации уровней риска и реализации необходимых мер по трансформации рынка, будет служить залогом дальнейшего роста.
В конце января вступили в силу поправки в профильное законодательство МФО, которые ограничили уровень максимального размера процентов, которые МФО могут начислять по микрозайму, и ежедневной процентной ставки. Теперь и до 1 июля максимальный размер процентов по займам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года — в два, а затем — в полтора раза. А ежедневная процентная ставка не должна превышать 1,5%, в дальнейшем она снизится до 1%.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
6 июня, 12:28
Кудрин предостерег от неумеренного роста потребительского кредитования
710001
Обсудить 0
РоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
Кусочки свинины в упаковке. Архивное фото
Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
РИА
Новости
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Украинский депутат Бойко объяснил, зачем приезжал в Россию
Запуск ракеты Союз. Архивное фото
Найдены потенциальные космические туристы для полета на "Союзе"
Покупатели в автосалоне
Минпромторг попросил выделить средства на стимулирование спроса на машины
Лента
новостей
Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Карта Сбербанка
Сбербанк заявил об успехе в борьбе с мошенниками
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго
Стенд с логотипом Роскосмоса. Архивное фото
"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
Пресс-конференция, посвященная проведению кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова 17 мгновений…. Сергей Урсуляк.
Первый кинофестиваль экранизаций "Читка" откроется в Москве в четверг
В салоне бизнес-класса авиакомпании flydubai
Названы города, в которые россияне летят за любые деньги
Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. Архивное фото
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Физики из России создали световой транзистор, не требующий охлаждения
11:35Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
11:35В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки
11:33В ЯНАО пьяный водитель протаранил забор и четыре машины
11:32Минобороны: Ту-95МС при полете в Тихом океане не нарушили ничьих границ
11:29Мосгорсуд отклонил жалобу на арест ученика Кудрявцева по делу о госизмене
11:27Суд отменил арест гендиректору Белгородского НПЗ
11:27Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
11:26РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
11:25Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков
11:24В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:23Медведев начал заседание правительства на час раньше
11:21Минобороны прокомментировало заявления Японии о российском бомбардировщике
11:19Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
11:19Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
11:17Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
11:14В Госдуме считают, что Ирану стоит купить российские С-400
11:13В РЖД ответили на просьбу уральцев к Путину построить переход путей
11:10Прокуратура через суд потребовала построить ж/д переход в уральском селе
11:07Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
Лента новостейМолния