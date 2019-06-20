Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутенко выразил опасения, что история с "китовой тюрьмой" в Приморье может никогда не закончиться.

В марте группа известных деятелей кино и музыкантов из разных стран мира, в том числе Лагутенко, подписали письмо властям РФ, в котором просили вернуть косаток и белух, находящихся в бухте Средняя в Приморье, в Охотское море. Среди подписавшихся - королева Иордании Нур аль-Хусейн, актеры Эдвард Нортон и Марк Руффало, актриса Кристин Дэвис, режиссеры Габриэла Каупертвейт и Луи Психойос, и другие.

"Я так понимаю, история еще не закончилась и, по-моему, никогда не закончится, к большому моему сожалению", - сказал Лагутенко в интервью РИА Новости.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.