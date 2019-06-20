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РИА Новости

Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится

03:05
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИлья Лагутенко. Архивное фото
Илья Лагутенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Илья Лагутенко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутенко выразил опасения, что история с "китовой тюрьмой" в Приморье может никогда не закончиться.
В марте группа известных деятелей кино и музыкантов из разных стран мира, в том числе Лагутенко, подписали письмо властям РФ, в котором просили вернуть косаток и белух, находящихся в бухте Средняя в Приморье, в Охотское море. Среди подписавшихся - королева Иордании Нур аль-Хусейн, актеры Эдвард Нортон и Марк Руффало, актриса Кристин Дэвис, режиссеры Габриэла Каупертвейт и Луи Психойос, и другие.
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Чем закончится эпопея с косатками и белухами из бухты Средняя
"Я так понимаю, история еще не закончилась и, по-моему, никогда не закончится, к большому моему сожалению", - сказал Лагутенко в интервью РИА Новости.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Читайте полный текст интервью с Ильей Лагутенко >>
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