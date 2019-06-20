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РИА Новости

Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России

00:57
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© РИА Новости / РИА НовостиПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию "Европейская солидарность" политическим спецназом, который "не позволит вернуться в сторону России".
"Уже сейчас слышен грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. @Euro_Solidarity — политический спецназ, способный защитить наше государство!" — написал он в твиттере.
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По словам экс-президента, фундамент украинской государственности заключается в армии, языке и вере.
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Порошенко добавил, что его партия намерена участвовать в выборах в Верховную раду, чтобы "не позволить вернуть страну назад в сторону России или остановиться на полпути вступления Украины в Евросоюз и НАТО".
Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Для того чтобы пройти в парламент, партиям надо набрать не менее пяти процентов голосов избирателей. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", партия Порошенко балансирует на грани проходного минимума, хотя другие опросы показывают, что ее готовы поддержать более восьми процентов избирателей. Лидером остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за нее намерены проголосовать порядка 47 процентов опрошенных. Кроме того, в Раду могут пройти "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Голос" и "Батькивщина".
Петр Порошенко
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВ мире
Популярные комментарии
Не нужно фашистское сборище называть спецназом. Порошенко пособник фашизма и место ему - в тюрьме.
20 июня, 01:06
МСМаксим Солдусов
4700001
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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