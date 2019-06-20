Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Для того чтобы пройти в парламент, партиям надо набрать не менее пяти процентов голосов избирателей. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", партия Порошенко балансирует на грани проходного минимума, хотя другие опросы показывают, что ее готовы поддержать более восьми процентов избирателей. Лидером остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за нее намерены проголосовать порядка 47 процентов опрошенных. Кроме того, в Раду могут пройти "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Голос" и "Батькивщина".