Музыка войны и победы будет звучать в Петропавловской крепости 22 июня

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Общегородская акция-концерт "Музыка войны и победы" состоится на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 22 июня, сообщают организаторы в пресс-релизе.

Акция-концерт "Музыка войны и победы" является частью официальной программы мероприятий Дня памяти и скорби в Санкт-Петербурге, наряду с акцией "Свеча памяти" и тожественными церемониями возложения венков и цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны. Она пройдет уже в шестой раз. Вход бесплатный.