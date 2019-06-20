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РИА Новости
Культура

Музыка войны и победы будет звучать в Петропавловской крепости 22 июня

Вчера, 13:00
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© Фотопредоставлено ГБУК "Петербург-концерт"Памятная акция "Музыка войны и победы"
Памятная акция Музыка войны и победы
© Фотопредоставлено ГБУК "Петербург-концерт"
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Общегородская акция-концерт "Музыка войны и победы" состоится на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 22 июня, сообщают организаторы в пресс-релизе.
В акции примет участие Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера, солисты ведущих музыкальных театров северной столицы и сводный хор.
Акция-концерт "Музыка войны и победы" является частью официальной программы мероприятий Дня памяти и скорби в Санкт-Петербурге, наряду с акцией "Свеча памяти" и тожественными церемониями возложения венков и цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны. Она пройдет уже в шестой раз. Вход бесплатный.
Скрипач, дирижер, художественный руководитель Петербург-Концерта и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер
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