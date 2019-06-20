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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Смерть под польку с пивом": о чем не забудут евреи Кавказа

08:00
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CC BY 2.0 / sixtwelve / AuschwitzКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
CC BY 2.0 / sixtwelve / Auschwitz
МОСКВА — МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 20 июн — РИА Новости, Алексей Михеев. О расстрелянных на Кавказе евреях вспоминают редко: большая их часть была убита по доносу соседей. Многих имен не осталось. Как сегодня потомки пытаются сохранить память о погибших и что пережил чудом спасшийся еврейский мальчик, дослужившийся потом до полковника, — в репортаже РИА Новости.

"Вылезали глаза"

Прямо за колючей проволокой контура безопасности международного аэропорта Минеральные Воды — небольшое поле. С другой стороны оно ограничено железной дорогой, сыгравшей роковую роль в судьбе этого тихого солнечного места. Осенью 1942 года занявшие город немецкие войска в товарных вагонах привезли сюда из Кисловодска тысячи евреев со всего Северного Кавказа. За несколько дней больше семи с половиной тысяч человек были убиты и сброшены в противотанковый ров.
По словам очевидцев, к общей могиле привозили и задушенных газом людей из других мест — по большей части тоже евреев. Не щадили и тех, кто принял христианство. Но самое страшное, как отмечали в воспоминаниях немногочисленные свидетели событий, — это абсолютно животный и всепоглощающий ужас обреченных на смерть людей. Они "кричали так, что глаза вылезали, сходили с ума, — ведь им сказали, что везут жить на Украину".

Приказано забыть

В 1943 году газета "Правда" опубликовала статью писателя Алексея Толстого, входившего в госкомиссию по установлению и расследованию преступлений оккупантов. По его словам, на участке в сто пять метров было найдено более шести тысяч трупов. Абсолютное большинство — евреи, эвакуированные на Кавказ с Украины, из Белоруссии, Ленинграда и других регионов.
Тогда же, в 1943 году, здесь появился небольшой памятник. На нем написано: "Родным, близким и друзьям расстрелянных извергами. Родина отомстила за вас". Есть разные мнения, кто именно его поставил, но евреи в любом случае чтут мужество этих людей.
"Многие за то, что ставили памятники расстрелянным близким, получили тюремные сроки. Это действительно было опасно", — говорит президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Советские власти подобную практику не поощряли. Сегодня вместе с евреями со всех уголков России Каннер открывает новый мемориал жертвам трагедии 1942 года. На плитах — больше тысячи имен. Остальные неизвестны.
© Фото : Пресс-служба Российского еврейского конгрессаИмена расстрелянных в Минводах евреев на новом памятнике жертвам трагедии
имена расстрелянных в Минводах евреев на новом памятнике жертвам трагедии
© Фото : Пресс-служба Российского еврейского конгресса
Имена расстрелянных в Минводах евреев на новом памятнике жертвам трагедии

Полька пивной бочки

"Боюсь, что эти имена уже некому назвать. Потомков же не осталось. Те, кто отправлял их на смерть, строчил доносы, наверное, знают, только вряд ли скажут", — говорит мне один из гостей. В начале девяностых его семья была вынуждена уехать из Таджикистана — для пришедших к власти националистов "русскими" были все, кто отличался от титульной национальности. Бежали армяне, евреи, греки. С теми, кто оставался, часто происходили ужасные вещи.
А тогда, давно, страшно повезло Эмилю Зигелю. От гибели его спасли соседи-грузины: шестнадцать дней они шли с мальчиком по горам. Семью расстреляли у того самого рва. С тех пор 74 года полковник в отставке Зигель каждый год приезжает поклониться месту упокоения родных. Его спаситель Сергей Метревели стал первым грузином, удостоенным звания "Праведник мира".
"Немцы заняли город, когда мы с мамой и папой были на концерте джаз-оркестра Северо-Кавказского военного округа. Буквально на второй день гестапо был создан еврейский комитет. Они издали приказ об изъятии всех ценностей, вплоть до обуви, провели перепись и уже седьмого сентября приказали всем евреям прибыть на товарную станцию. Все послушно пришли. А потом их расстреляли под "Розамунду", — вспоминает Эмиль Генрихович.
© Фото : Пресс-служба Российского еврейского конгрессаГвардии полковник Эмиль Зигель на церемонии открытия памятника евреям — жертвам нацистов в Минводах
Гвардии полковник Эмиль Зигель на церемонии открытия памятника евреям - жертвам нацистов в Минводах
© Фото : Пресс-служба Российского еврейского конгресса
Гвардии полковник Эмиль Зигель на церемонии открытия памятника евреям — жертвам нацистов в Минводах
"Розамунду", или "польку пивной бочки", написал чешский композитор Яромир Вейвода. Она стала всемирно популярной во время Второй мировой.

Когда Бог уходит

Сегодня в Минводах и окрестностях живут примерно десять тысяч евреев, рассказывает глава местной общины "Геула" Арон Мардахаев. Многие переезжают сюда из других кавказских республик. Сейчас в одном только Пятигорске уже две синагоги, недавно открыли детский сад. Но главное для каждого еврея здесь, говорит он, — хранить память.
"Невозможно никакое завтра без вчера.И сегодня тоже невозможно", — горячо объясняет Арон.
Раввин нараспев читает у нового памятника поминальный кадиш. Над его головой в небо взлетают самолеты. Евреи верят, что у каждого человека есть божественная душа. И каждая смерть — это огромная трагедия, потому что часть Всевышнего уходит из мира.
"Пока мы читали кадиш, прошло три минуты. Сколько людей умерло в мире за это время? Сотни, тысячи? Что делать, как восполнить этот уход? Не знаю. Но можно молиться и помнить", — произносит на прощание один из членов общины.
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрение
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