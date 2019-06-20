Названы лучшие города России для пешеходных прогулок

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург названы лучшими городами России для летних пешеходных прогулок, сообщает ТурСтат.

Эксперты аналитического агентства опросили более тысячи пользователей и составили рейтинг популярных городов России с самыми красивыми и комфортными пешеходными зонами.

За Москву, как лучший город России для летних променадов, респонденты отдали 32% голосов, за Санкт-Петербург - 23%.