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РИА Новости
Туризм

Названы лучшие города России для пешеходных прогулок

09:01
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие у стен Казанского кремля
Отдыхающие у стен Казанского кремля
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург названы лучшими городами России для летних пешеходных прогулок, сообщает ТурСтат.
Эксперты аналитического агентства опросили более тысячи пользователей и составили рейтинг популярных городов России с самыми красивыми и комфортными пешеходными зонами.
За Москву, как лучший город России для летних променадов, респонденты отдали 32% голосов, за Санкт-Петербург - 23%.
Гулять по Екатеринбургу хотели бы 15% опрошенных, Нижний Новгород выбрали около 10%, а 7% предпочли бы отправиться в столицу Татарстана - Казань.
Города мира. Барселона
10 июня, 13:13
Названы лучшие города для поездок с друзьями на выходные
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваЕкатеринбургСанкт-ПетербургКазань
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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