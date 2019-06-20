Выстроились в прямую линию. Кто ответит перед Путиным и народом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ровно в полдень Владимир Путин начнет отвечать на вопросы граждан в прямом эфире — всего их поступило более миллиона. Телеканалы отвели на передачу три часа. Министры и губернаторы встретят телетрансляцию на рабочих местах в полной готовности отреагировать на возможные замечания и пожелания президента. В прошлом году формат общения главы государства с населением кардинально поменялся. Нынешний готовит свои сюрпризы. О том, как развивалась прямая линия и на что влияла, — в материале РИА Новости.

Последняя надежда

Автомобили еле двигаются под проливным дождем, водитель за кадром со вздохом произносит: "Дорога из Иркутска в Ангарск. На улице идет дождик, хороший такой, еще ночью начался". На экране возникают асфальтоукладчики, усердно работающие прямо среди луж. "Я, конечно, не знаю, может, это такие нанотехнологии, — иронизирует водитель. — Но, по мне, это пустая трата денег". Так начинается одно из видеообращений к президенту о вечной российской беде.

В другом мелькает русская печь на дровах, на ней — старая алюминиевая кастрюля. Это пищеблок современной школы в одном из районов Республики Марий Эл.

В письменных сообщениях на сайте moskva-putinu.ru люди возмущаются: "Получаю 11 тысяч пенсии, пять тысяч идут на ЖКХ, остальное — на лекарства, а субсидий на них нет", "Кто и почему решил, что каждый год нужно повышать тарифы на коммунальные услуги, газ, электроэнергию? Это и так для большинства населения значительная часть бюджета!", "В Нижнем Тагиле платежи за вывоз мусора выросли в разы, раньше в месяц платили 100 рублей, а сейчас — 600. Услуга не оказывается, в городе постоянные протесты, а городские власти ничего не хотят замечать".

И таких записей на сайте уже больше миллиона. Многие россияне продолжают воспринимать главу государства как "окно последней надежды", поэтому и прямая линия как формат не устаревает.

Эту телепередачу придумали 18 лет назад, и с каждым годом она обрастала новыми техническими возможностями. Если в далеком 2001-м это было двухчасовое общение президента и дозвонившихся граждан, то в прошлом году линия больше напоминала видеоконференцию президента, правительства и губернаторов. Руководители отвечали на вопросы населения, которые чаще озвучивали журналисты.

CC BY 4.0 / Администрация Президента России / Президент России Владимир Путин с ведущими телеканалов ОРТ и РТР Екатериной Андреевой и Сергеем Брилевым во время прямой линии. 2001 год CC BY 4.0 / Администрация Президента России / Президент России Владимир Путин с ведущими телеканалов ОРТ и РТР Екатериной Андреевой и Сергеем Брилевым во время прямой линии. 2001 год

Из года в год телевизионщики стараются привнести в прямую линию что-то оригинальное. В 2016-м серьезность тем разбавили детскими вопросами из еженедельника "Классный журнал". Один, например, звучал так: "Если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?" В 2017-м возникла другая "фишка": непосредственно в прямом эфире Путин обращался к губернаторам. "Владимир Владимирович, где деньги?" — спрашивал он у тезки, главы Ставрополя, о компенсациях после наводнения. И тот поспешил в село Краснокумское, чьи жители пожаловались Путину, — чтобы лично разобраться с ситуацией.

Именно на прямой линии Путин может откровенно рассказать о себе. Два года назад, выслушав историю девушки, больной раком, которой поставили неверный диагноз, он вспомнил, что "то же самое произошло и с моим папой". А в 2018-м затронул тему своей религиозности: "На мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога в душе".

Нынешняя прямая линия, как отметили в Кремле, пройдет в "классическом формате", но с вовлеченностью министров и губернаторов. Так исчезает спонтанность, но возникает дополнительная динамика: зритель в прямом эфире наблюдает, как вопрос переадресовывается исполнителям, как они отчитываются перед президентом.

Успеть до конца линии

В прошлые годы власть на местах начинала активно шевелиться только после жалоб, прозвучавших в прямом эфире, но со временем ускорилась и теперь старается решить проблемы еще до окончания передачи. В 2017-м, например, стоило жителям Балашихи сообщить о мучительном запахе от крупного мусорного полигона "Кучино", как губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на свалку. Молниеносную реакцию продемонстрировали и кубанские власти, немедленно приступившие к ремонту дорог в Краснодаре после жалобы местного студента.

Но нынешний год, судя по всему, побьет все рекорды: на жалобы реагируют еще до выхода Путина в эфир. За сутки до прямой линии Следственный комитет приступил к проверке информации жителей города Асбеста, обратившихся к президенту с просьбой переселить в их аварийные дома местных чиновников. Предложили попробовать пожить, когда "потолки падают" и нет ни горячей, ни холодной воды. В Красноярске разбираются с жалобой обманутых дольщиков. На Алтае изучают данные о многодетной семье, которая не может получить жилье взамен разрушенного паводком дома. СК также проверит обращение жителей одного из пригородов Белгорода о том, что они восемь лет лишены питьевой воды.

В прошлом году президент в ходе прямой линии пообщался с министром энергетики о росте цен на бензин, с главой Минздрава — о борьбе с онкозаболеваниями, с вице-премьерами — о мусорной реформе, с министром просвещения — об экзаменах в школе. И в этот раз все министры "должны быть на рабочих местах", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. За общением президента с россиянами внимательно будут следить и губернаторы. В их пресс-службах уже отчитались , что все мероприятия были сдвинуты после того, как стала известна дата прямой линии.

Пенсии, громкие дела, "китовая тюрьма"

Как и прежде, в приоритете вопросы о социально-экономической ситуации и обо всем, относящемся ко внутренней политике России. Эта прямая линия — первая после пересмотра порядка выхода на пенсию, и логично поговорить об этом. Судя по сайту moskva-putinu.ru , россияне также хотели бы услышать от Путина, когда будут приняты меры улучшения экологической обстановки Красноярска и завершится строительство там метро, почему не работает программа переселения соотечественников из СНГ по Москве и Московской области и можно ли продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет.

Опрошенные РИА Новости политологи предположили , что Путин также уделит внимание ходу выполнения нацпроектов. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у россиян пока нет понимания того, что такое национальные проекты. По его мнению, власти должны прилагать больше усилий по реализации этих проектов, чтобы граждане увидели результаты.

Политологи сошлись во мнении, что не обойдется без дела журналиста Ивана Голунова и развернувшейся следом дискуссии об изменении антинаркотического законодательства. Как отмечал Песков, он сам просмотрел "пару сотен тысяч вопросов", по делу Голунова "вопросы есть, но ими не засыпают".

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто, как и многие россияне, отправил на прямую линию вопрос о судьбе косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье. Кусто со своей командой весной работал в бухте Средней, где держат животных. Ученые дали рекомендации по выпуску и оценили состояние млекопитающих. Еще зимой Путин поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных. В середине мая власти Приморья сообщили, что косаток и белух могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Затем суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя.

Конечно, будут и вопросы по внешней политике, уверены эксперты. Украина, Ближний Восток, возможная встреча с Дональдом Трампом — учитывая, что она может состояться через неделю после прямой линии. Вероятно, прозвучат реплики о других соседях России: Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане, а также стратегическом партнере — Китае.