Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Основными темами "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным в этом году могут стать вопросы реализации нацпроектов, пенсионное обеспечение, увеличение общественного контроля и международные отношения, считают опрошенные РИА Новости политологи. Они также полагают, что многие россияне все еще воспринимают главу государства как "окно последней надежды", а иногда как волшебника или Деда Мороза.

"Прямая линия" с Путиным начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Как сообщили ранее в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров, на 17 июня к "прямой линии" с президентом поступило 700 тысяч 669 обращений, из которых 408 тысяч 44 обращения по телефону, а 201 тысячу 315 обращений россияне написали в СМС или ММС.

Фокус на пенсию и нацпроекты

Эксперты сошлись во мнении, что большое внимание во время общения с народом президент уделит вопросам, касающимся социально-экономической ситуации в стране.

"Я думаю, что на "Прямой линии", поскольку это общение, прежде всего, с гражданами, безусловный приоритет будет отдан вопросам социально-экономической ситуации и всего того, что относится к вопросам внутренней политики России. Международная тематика тоже будет затрагиваться, но представляется, что все-таки доминировать будет внутриполитическая", - отметил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Немаловажно, по мнению эксперта, что эта "Прямая линия" – первая после пересмотра порядка выхода на пенсию. Он полагает, что вопросы на эту тему неизбежны.

Политологи предположили, что Путин также будет много говорить о ходе выполнения нацпроектов.

"Конечно, основной темой этой прямой линии будут ход и выполнение национальных проектов. Владимиру Путину либо придется признать, что с этим есть большие проблемы, либо познакомить публику с информацией, которая свидетельствует об обратном. Пока все выглядит так, что Путину придется признать серьезное отставание в сроках реализации имплементации майского указа 2018 года", - отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

С ним согласен и руководитель "Политической экспертной группы" политолог Константин Калачев, который считает, что помимо нацпроектов как инструментов развития президент также будет говорить о новых технологиях, о цифровой экономике, о диверсификации экономики в целом, о снижении экспорта несырьевых товаров.

Среди других предполагаемых социально-экономических тем эксперты также назвали состояние благоустройства, качество жилищного фонда и дорог, доступность и качество медицинских и образовательных услуг, доходы населения, проблемы с вывозом и переработкой мусора, экологией и коррупцией.

Политологи подчеркнули, что главной задачей прямой линии с президентом остается повышение социального оптимизма.

"Это возможность продемонстрировать людям, что ситуация в стране на контроле у президента, что курс развития неизменен, что повестка – это повышение благосостояния людей, уровня и качества их жизни, для чего задействуются все экономические рычаги", - пояснил Калачев.

Он добавил, что многие россияне все еще воспринимают главу государства как "окно последней надежды, а иногда даже как волшебника или Деда Мороза".

Общественный контроль и оздоровление элит

Политологи сошлись во мнении, что наделавшее много шума дело журналиста Ивана Голунова, а также развернувшаяся вслед за ним дискуссия об изменении антинаркотического законодательства также найдут отражение в вопросах, адресованных президенту.

"В сегменте, который условно называется внутренней политикой, речь пойдет об увеличении общественного контроля. Будут вопросы, связанные с небезызвестным журналистом "Медузы". С большой вероятностью либо перед самой линией, либо во время нее будет презентовано смягчение наркотической статьи. По крайней мере, такие вопросы обсуждаются", - предположил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Зудин не исключает, что в связи с этим громким делом вполне возможны вопросы, связанные с процессами обновления и оздоровления элит, в том числе и в регионах.

"Там достаточно сильно звучит коррупционная составляющая, и достаточно часто такого рода дела стали возбуждаться в отношении силовиков. Такого раньше не было. Не исключено, что и этот круг вопросов также попадет в это прямое общение российского президента с российскими гражданами", - подчеркнул он.

Абзалов добавил, что во внутриполитическом блоке можно ждать вопросов, связанных с проходящими избирательными кампаниями в Санкт-Петербурге и Москве.

Поворот с Запада на Восток

Не обойдется "Прямая линия" с президентом и без вопросов, связанных с внешней политикой России, уверены эксперты.

"Будут вопросы по Украине, по встрече с Трампом, с учетом того, что она может состояться вскоре после этого. Ситуация на Ближнем Востоке и в Сирии, вопросы стратегической стабильности – это темы, которые будут крайне значимы", - отметил Абзалов.

Могут прозвучать вопросы и по отношениям с другими соседями России: Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Казахстаном, предположил Мухин.

"К проблеме с Украиной, неопределенностью в отношении перспектив развития этого проекта, враждебного пока по отношению к России, добавилась Белоруссия. Пока сведения о конфликтах и прениях носят не публичный характер, но, тем не менее, очевидно, что Белоруссия с помощью заявлений своих политиков становится трудным партнером для России. Речь идет и о работе наших западных партеров с Арменией, с Азербайджаном, с Казахстаном, с рядом других республик на постсоветском пространстве, которая, безусловно, ведется деструктивно по отношению к России, их отношениям с Россией", - подчеркнул он.

Мухин добавил, что в связи с по-прежнему напряженными отношениями с Европой и США, Путин наверняка будет говорить о том, что России удалось диверсифицировать экономику и минимизировать потери от так называемых санкций благодаря переориентации на восточное направление.

"Россия компенсирует странное состояние паузы в развитии отношений с западными партнерами контактами и очень хорошими перспективами на восточном направлении. Это, прежде всего Китай, частично Вьетнам, Индия. На восточном направлении все вроде бы неплохо. Даже с Японией, с которой пока нет подвижек по международному договору, торгово-экономический баланс растет. То же самое происходит с Китаем и с остальными странами. Можно сказать, что "наш ответ Чемберлену" уже прозвучал. Мы действительно переориентировали, диверсифицировали нашу экономику и минимизировали потери от так называемых санкций. Я думаю, что президент об этом тоже будет говорить", - сказал он.

Формат не теряет актуальности

Политологи напомнили, что в прошлом году формат прямой линии немного реорганизовали: в студии Гостиного двора, где проходило мероприятие, не было зрителей, но при этом губернаторы и министры находились на связи в формате видеоконференции. Президент обращался к ним за разъяснениями.

Однако количество просмотров прямой линии в 2018 году оказалось невысоким: согласно исследованию компании Mediascope, ее посмотрели 5,78 миллиона человек, тогда как в 2017 году аудитория составила 6,2 миллиона.

Тем не менее, формат "Прямой линии" по-прежнему актуален для россиян, поскольку дает им уникальную возможность напрямую обратиться к главе государства и убедиться, что его идеи созвучны их собственным, подчеркнули эксперты.

"Думаю, главное, для чего эти линии проводятся – чтобы люди ощущали адекватность президента их ожиданиям, настроениям и потребностям. Чтобы настроение после просмотра было лучше, чем настроение до просмотра", - отметил политолог Калачев.

Изменения, которые можно внести в формат проведения "Прямой линии", касаются в основном процедурных и организационных моментов, добавил политолог Зудин.

"Здесь возможны и, наверное, были бы хороши определенные подвижки и новации, прежде всего связанные с тем, что прямая линия - это не только некое содержательное действие, интересное для тех людей, которые задали вопросы и будут следить внимательно за тем, получат ли они ответы, и какие именно. Но это еще и публичное действие, которое будет наблюдать многомиллионная аудитория. И здесь, конечно, могут быть использованы самые различные новации для того, чтобы сделать это действие интересным для всех, кто смотрит и слушает, а не только для тех, кто задал свои жизненно важные вопросы", - пояснил он.