В Петербурге забил фонтан теплой воды из-за прорыва трубы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Дефект на теплосети обнаружили при испытаниях на Будапештской улице в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В среду "Теплосеть Санкт-Петербурга" испытывает сети на плотность и прочность во Фрунзенском районе города.

"Температура теплоносителя не превышает 40 градусов. В ходе испытаний специалистами обнаружено технологическое нарушение по адресу улица Будапештская, дом 71. На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, испытания продолжаются", - сообщил собеседник агентства.

По информации компании, испытания являются обязательными при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. "Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний – это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжения города зимой", - отмечают в компании.