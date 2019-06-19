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РИА Новости

В Петербурге забил фонтан теплой воды из-за прорыва трубы

Вчера, 23:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Дефект на теплосети обнаружили при испытаниях на Будапештской улице в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
В среду "Теплосеть Санкт-Петербурга" испытывает сети на плотность и прочность во Фрунзенском районе города.
"Температура теплоносителя не превышает 40 градусов. В ходе испытаний специалистами обнаружено технологическое нарушение по адресу улица Будапештская, дом 71. На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, испытания продолжаются", - сообщил собеседник агентства.
По информации компании, испытания являются обязательными при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. "Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний – это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжения города зимой", - отмечают в компании.
Очевидцы в соцсети "ВКонтакте" разместили фото и видео, на которых видно, что фонтан воды бьет высотой в несколько этажей, рядом находятся припаркованные автомобили.
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