В Киеве проверяют данные о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрия Тымчука, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции Киева.
Ране МВД Украины подтвердило гибель Тымчука. Полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство"
"В ходе проведения следственных действий, источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий. В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении Нацполиции в среду.
Вчера, 15:42Украинский политик рассказал о настроении Тымчука незадолго до гибелиВ Киеве погиб депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук. В эфире радио Sputnik член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб сообщил о том, чем запомнится Тымчук, а также о своем недавнем разговоре с коллегами погибшего депутата.