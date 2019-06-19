В Киеве проверяют данные о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата

Украинский политик рассказал о настроении Тымчука незадолго до гибели В Киеве погиб депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук. В эфире радио Sputnik член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб сообщил о том, чем запомнится Тымчук, а также о своем недавнем разговоре с коллегами погибшего депутата.