Власти сообщили о погашении кредита погибшего в драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Кредит, который брал погибший в результате массовой драки житель села Чемодановка близ Пензы, погашен, его близким будет оказана материальная помощь, сообщила пресс-служба губернатора области.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Губернатор Иван Белозерцев ранее заявил, что принял решение погасить взятые на ремонт пристроя к дому кредиты погибшего на 500 тысяч рублей и его сестры на 400 тысяч рублей, а также выделить средства на завершение строительства.

"Рабочую встречу с жителями села Чемодановки Иван Белозерцев провел в среду… Он проинформировал о выполненном обещании погасить кредит погибшего... Подтвердил, что второй кредит, который выплачивает его сестра, также будет погашен. А кроме того, родственникам будет оказана материальная помощь на завершение пристроя к дому", - говорится в сообщении.

Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.