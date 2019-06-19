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РИА Новости

Власти сообщили о погашении кредита погибшего в драке в Чемодановке

Вчера, 22:42
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© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Кредит, который брал погибший в результате массовой драки житель села Чемодановка близ Пензы, погашен, его близким будет оказана материальная помощь, сообщила пресс-служба губернатора области.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Въезд в Чемодановку
Вчера, 11:47
Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
Губернатор Иван Белозерцев ранее заявил, что принял решение погасить взятые на ремонт пристроя к дому кредиты погибшего на 500 тысяч рублей и его сестры на 400 тысяч рублей, а также выделить средства на завершение строительства.
"Рабочую встречу с жителями села Чемодановки Иван Белозерцев провел в среду… Он проинформировал о выполненном обещании погасить кредит погибшего... Подтвердил, что второй кредит, который выплачивает его сестра, также будет погашен. А кроме того, родственникам будет оказана материальная помощь на завершение пристроя к дому", - говорится в сообщении.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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Вчера, 17:30
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