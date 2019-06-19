В Петербурге локализовали пожар на территории завода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Пожар на территории завода в Санкт-Петербурге локализовали, сообщает городское ГУМЧС.
Информация о пожаре на Лифляндской улице в Адмиралтейском районе поступила в 20.53 мск. На территории завода "Советская звезда" происходило горение на первом этаже трехэтажного здания по производству стеклопластиковых изделий на площади 100 квадратных метров.
"В 21.48 пожар локализован... Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, проводятся замеры ПДК опасных веществ.
К ликвидации пожара привлечены 18 единиц техники и 72 человека, в том числе от МЧС - 12 единиц техники и 54 человека личного состава
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