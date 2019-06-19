В Сочи полностью восстановили автомобильное движение в районе ДТП

Вечером в среду в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль "Нива" столкнулся с впереди идущим автомобилем Mitsubishi. От удара отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта, где в это время находились две женщины и два ребенка. По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Остальные два пострадавших находятся в больнице. По данным министерства здравоохранения региона, пострадавших женщину и ребенка могут перевести для лечения в Краснодар, если потребуется.