В Петербурге на территории завода произошел пожар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Пожар произошел на территории завода в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.

Информация о пожаре на Лифляндской улице в Адмиралтейском районе поступила в 20.53 мск.

"На территории завода происходит горение на 1-м этаже трехэтажного здания на площади 100 квадратных метров. В 21.02 ранг пожара повышен до №1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.