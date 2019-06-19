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РИА Новости

В Петербурге на территории завода произошел пожар

Вчера, 21:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Пожар произошел на территории завода в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Информация о пожаре на Лифляндской улице в Адмиралтейском районе поступила в 20.53 мск.
Пожар на территории завода Красный Выборжец, Санкт-Петербург. 13 июня 2019
13 июня, 15:21
В Петербурге произошел пожар на территории завода "Красный выборжец"
"На территории завода происходит горение на 1-м этаже трехэтажного здания на площади 100 квадратных метров. В 21.02 ранг пожара повышен до №1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены от МЧС 12 единиц техники и 54 человека.
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