Зеленский заявил, что "сойдет с ума" в здании президентской администрации

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не переедет из здания президентской администрации в Киеве, то сойдет с ума.

"Детальность переезда вы увидите, я очень этого хочу. Главная для меня проблема - это срок. Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду", - заявил Зеленский журналистам, видео опубликовано на YouTube-канале интернет-издания "Украинская правда"

По его словам, строить "с нуля новую администрацию не представляется возможным", однако уже существуют некоторые варианты переезда. "Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", - добавил президент. Он отметил, что помешать быстрому переезду может финансирование, "чтобы не брать деньги из бюджета".

Отвечая на вопрос, будет ли нынешнее здании администрации превращено в музей, Зеленский ответил: "Да, большой художественный музей".