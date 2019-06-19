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РИА Новости

Зеленский заявил, что "сойдет с ума" в здании президентской администрации

Вчера, 21:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не переедет из здания президентской администрации в Киеве, то сойдет с ума.
"Детальность переезда вы увидите, я очень этого хочу. Главная для меня проблема - это срок. Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду", - заявил Зеленский журналистам, видео опубликовано на YouTube-канале интернет-издания "Украинская правда".
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По его словам, строить "с нуля новую администрацию не представляется возможным", однако уже существуют некоторые варианты переезда. "Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", - добавил президент. Он отметил, что помешать быстрому переезду может финансирование, "чтобы не брать деньги из бюджета".
Отвечая на вопрос, будет ли нынешнее здании администрации превращено в музей, Зеленский ответил: "Да, большой художественный музей".
Ранее заместитель главы администрации президента Юрий Костюк заявил, что в окружении Зеленского ищут офис для переноса администрации с Банковой улицы в центре Киева. Позже издание Liga.net со ссылкой на источники из окружения Зеленского сообщило, что в администрации рассматривают возможность переезда в конгрессно-выставочный центр "Парковый", известный как "вертолетная площадка Януковича". Глава президентской администрации Андрей Богдан заявил, что переезд планируется в новый офис со стеклянными стенами.
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