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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО экс-гендиректора НПО имени Лавочкина

Вчера, 20:30
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Лемешевский в Бабушкинском суде Москвы
Сергей Лемешевский в Бабушкинском суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Лемешевский в Бабушкинском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы продлил на месяц срок содержания под стражей экс-гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского и адвоката Игоря Третьякова по делу о хищении 330 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", - огласила судья. Таким образом, Лемешевский и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" останутся в СИЗО до 19 июля.
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По словам адвоката Станислава Шостака, 7 июня Третьякову было перепредъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Следователь убрал квалифицирующий признак "совершение преступления организованной группой", вместо этого указал "предварительный сговор". Однако в представленных следствием в суд материалах Третьяков "обвиняется в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы", и адвокат попросил убрать этот квалифицирующий признак.
Шостак просил освободить Третьякова под залог в 2,5 миллиона рублей или отпустить под домашний арест, следователь возражал против этого. Адвокат также отметил, что "все следственные действия в отношении Третьякова окончены", а "защита приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела".
Адвокат Лемешевского просила отпустить ее подзащитного под залог в 7 миллионов рублей.
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Сам Третьяков заявил, что не может добровольно исполнить решение Арбитражного суда о выплате 330 миллионов рублей, вынесенное 8 мая, потому что следователь не дает ему подписать доверенность на представителей. По его словам, уже в пятницу пойдут проценты и будут списаны 7%, которые приставы списывают в первую очередь.
Ранее в среду был продлен домашний арест главы дирекции правового обеспечения НПО Лавочкина Екатерины Аверьяновой, заключившей со следствием досудебное соглашение.
Лемешевскому, Третьякову и Аверьяновой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры": юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области признал недействительными все договоры и обязал Третьякова вернуть вознаграждение в размере 308,5 миллиона рублей. Адвокаты обжаловали это решение.
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