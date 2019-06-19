Суд оставил в СИЗО экс-гендиректора НПО имени Лавочкина

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы продлил на месяц срок содержания под стражей экс-гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского и адвоката Игоря Третьякова по делу о хищении 330 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", - огласила судья. Таким образом, Лемешевский и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" останутся в СИЗО до 19 июля.

По словам адвоката Станислава Шостака, 7 июня Третьякову было перепредъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Следователь убрал квалифицирующий признак "совершение преступления организованной группой", вместо этого указал "предварительный сговор". Однако в представленных следствием в суд материалах Третьяков "обвиняется в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы", и адвокат попросил убрать этот квалифицирующий признак.

Шостак просил освободить Третьякова под залог в 2,5 миллиона рублей или отпустить под домашний арест, следователь возражал против этого. Адвокат также отметил, что "все следственные действия в отношении Третьякова окончены", а "защита приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела".

Адвокат Лемешевского просила отпустить ее подзащитного под залог в 7 миллионов рублей.

Сам Третьяков заявил, что не может добровольно исполнить решение Арбитражного суда о выплате 330 миллионов рублей, вынесенное 8 мая, потому что следователь не дает ему подписать доверенность на представителей. По его словам, уже в пятницу пойдут проценты и будут списаны 7%, которые приставы списывают в первую очередь.

Ранее в среду был продлен домашний арест главы дирекции правового обеспечения НПО Лавочкина Екатерины Аверьяновой, заключившей со следствием досудебное соглашение.

Лемешевскому, Третьякову и Аверьяновой предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.