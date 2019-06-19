Борис Джонсон лидирует по итогам третьего тура выборов премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Гонку за пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании покинул министр международного развития Рори Стюарт, объявил управляющий комитет партии по итогам состоявшегося в среду третьего тура голосования парламентской фракции.

Лидером остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 143 голоса членов фракции, на втором месте - глава МИД Джереми Хант с 54 голосами, на третьем - глава министерства окружающей среды Майкл Гоув с 51 голосом, на четвертом – глава МВД Саджид Джавид с 38 голосами.

Стюарт, известный как единственный среди кандидатов сторонник членства Британии в ЕС, набрал только 27 голосов членов фракции и, по правилам кампании, покидает гонку.

Следующие туры голосования пройдут в четверг. Задача этих туров – сократить число остающихся кандидатов до двух. Будет проведено столько голосований, сколько потребуется для этого.

Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования среди рядовых членов партии, однако, по мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, не исключено, что при большом разрыве между двумя финалистами отстающий уступит место партийного лидера и премьера конкуренту.