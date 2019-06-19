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РИА Новости

Борис Джонсон лидирует по итогам третьего тура выборов премьера Британии

Вчера, 20:14
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Гонку за пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании покинул министр международного развития Рори Стюарт, объявил управляющий комитет партии по итогам состоявшегося в среду третьего тура голосования парламентской фракции.
Лидером остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 143 голоса членов фракции, на втором месте - глава МИД Джереми Хант с 54 голосами, на третьем - глава министерства окружающей среды Майкл Гоув с 51 голосом, на четвертом – глава МВД Саджид Джавид с 38 голосами.
Стюарт, известный как единственный среди кандидатов сторонник членства Британии в ЕС, набрал только 27 голосов членов фракции и, по правилам кампании, покидает гонку.
Следующие туры голосования пройдут в четверг. Задача этих туров – сократить число остающихся кандидатов до двух. Будет проведено столько голосований, сколько потребуется для этого.
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Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования среди рядовых членов партии, однако, по мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, не исключено, что при большом разрыве между двумя финалистами отстающий уступит место партийного лидера и премьера конкуренту.
До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.
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Борис ДжонсонКонсервативная партия ВеликобританииВеликобританияВ мире
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