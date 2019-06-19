Роскосмос назвал трамвай собственного производства "Челябинский метеор"

Ранее сообщалось, что Рогозин переименовал ракету "Союз-5" в "Иртыш", дал название сверхтяжелой ракете "Енисей" и посадочному модулю совместной с Европой миссии к Марсу "ЭкзоМарс-2020" - "Казачок", анонсировал смену названия космического корабля "Федерация". Также при нем сменилось название опорного банка ракетно-космической отрасли на "Роскосмосбанк".

В 2013 году Челябинск стал знаменит на весь мир после падения крупного метеорита. Тот вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск и вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км. Многочисленные фрагменты упали на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.