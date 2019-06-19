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РИА Новости

Роскосмос назвал трамвай собственного производства "Челябинский метеор"

Вчера, 19:57
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© Фото : twitter аккаунт Дмитрия РогозинаТрамвайный вагон "Челябинский метеор"
Трамвайный вагон Челябинский метеор
© Фото : twitter аккаунт Дмитрия Рогозина
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Роскосмос" презентовал в Санкт-Петербурге низкопольный трамвай, который получил название "Челябинский метеор".
"В Санкт-Петербурге проходит международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод презентовал 100%-низкопольный трамвайный вагон "Челябинский метеор". Уже разработаны и другие интересные модели. Ждём заказы!" - написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter.
Ранее Рогозин рассказал, что "Роскосмос" и компания "Инвитро" создадут СП, в рамках которого изготовят "медицинский" трамвай. При этом транспорт будет беспилотным.
Ранее сообщалось, что Рогозин переименовал ракету "Союз-5" в "Иртыш", дал название сверхтяжелой ракете "Енисей" и посадочному модулю совместной с Европой миссии к Марсу "ЭкзоМарс-2020" - "Казачок", анонсировал смену названия космического корабля "Федерация". Также при нем сменилось название опорного банка ракетно-космической отрасли на "Роскосмосбанк".
В 2013 году Челябинск стал знаменит на весь мир после падения крупного метеорита. Тот вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск и вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км. Многочисленные фрагменты упали на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.
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