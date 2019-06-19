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РИА Новости

Эксперт рассказал, что предстоит российской делегации на сессии ПАСЕ

Вчера, 19:55
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CC BY 2.0 / Council of Europe / Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe /
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российской делегации после длительного перерыва предстоит на июньской сессии ПАСЕ, которая откроется на следующей неделе, заново выстроить все рабочие отношения и предложить свою повестку для работы комитетов и комиссий, рассказал РИА Новости главред журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
В среду стало известно, что Совет Государственной думы на заседании утвердил состав думской части делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в нее вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей. Совфед также сформировал свою часть делегации в ПАСЕ, ее возглавит первый замглавы международного комитета СФ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в состав российской делегации войдут семь сенаторов и 11 депутатов. Планируется, что ее возглавит вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. По словам Володина, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии Ассамблеи.
Комментируя по просьбе агентства формирование делегации, Берестнев указал, что "сделан важный шаг к возвращению российских парламентариев в Парламентскую ассамблею СЕ".
"Состав делегации показывает, что российская сторона настроена на конструктивную работу в Ассамблее, представлены все фракции и включены опытные парламентарии", - заметил он.
По словам эксперта, "российской делегации важно будет сразу же включиться в жаркие дебаты по различным докладам, рассматриваемых на сессии, предложить свою повестку для работы комитетов и комиссий (ПАСЕ), а также войти в состав политгрупп (ПАСЕ)".
"По сути, после такого длительного перерыва предстоит фактически заново выстроить все рабочие отношения. Если на уровне руководства Ассамблеи и с отдельными депутатами контакты не прерывались, то в рабочих органах россияне отсутствовали несколько лет, и сейчас возобновление конструктивной, в чем-то рутинной парламентской работы - основная задача", - заключил он.
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В первый день работы сессии Ассамблеи состоится обсуждение доклада с последующим принятием резолюции бельгийского парламентария Петры де Суттер, в проекте которого предлагается внести в регламент организации положения о недопустимости применения санкций в отношении делегаций и приглашение делегации РФ для участия в июньской сессии. На сессии, как ожидается, будет избран новый генсек Совета Европы и судьи ЕСПЧ.
Отношения России и Совета Европы переживали в последнее время непростой период из-за лишения российских парламентариев ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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