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РИА Новости

В Ростове мужчину приговорили к шести годам колонии за помощь террористам

Вчера, 19:37
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в среду приговорил к шести годам колонии Али Гехаева, который с территории Бельгии перевел деньги для участия в вооруженном формировании, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
По версии следствия, 21 мая 2014 года Гехаев, находясь в бельгийском городе Льеж, перевел мужчине, который уже осужден, 61,24 тысячи рублей в качестве помощи для участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Уголовное дело было возбуждено по статье о содействии террористической деятельности.
"В соответствии с приговором суда Гехаев признан виновным, и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
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Северо-Кавказский окружной военный судРоссияПроисшествия
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