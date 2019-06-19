В Ростове мужчину приговорили к шести годам колонии за помощь террористам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в среду приговорил к шести годам колонии Али Гехаева, который с территории Бельгии перевел деньги для участия в вооруженном формировании, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

По версии следствия, 21 мая 2014 года Гехаев, находясь в бельгийском городе Льеж, перевел мужчине, который уже осужден, 61,24 тысячи рублей в качестве помощи для участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Уголовное дело было возбуждено по статье о содействии террористической деятельности.