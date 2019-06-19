Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T19:27Z
https://ria.ru/20190619/1555713304.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Жители Сибая пожаловались Путину на загрязненный диоксидом серы воздух

Вчера, 19:27
456
УФА, 19 июн - РИА Новости. Жители башкирского Сибая разместили в интернете видеообращение к главе государства с просьбой помочь в решении экологической проблемы в городе, где с прошлого года тлеет руда на нерабочем карьере и фиксировались превышения концентрации диоксида серы.
С ноября 2018 года в нерабочем карьере Учалинского горно-обогатительного комбината в башкирском Сибае тлела руда, загрязняя воздух. Экологи ежедневно фиксировали превышение ПДК диоксида серы в атмосфере, 26 марта рабочие затопили водой часть карьера. После этого, по данным мэрии, ПДК загрязняющих веществ не превышала нормы. Но местные жители продолжали жаловаться на неприятный запах и плохое самочувствие. Специалисты комбината продолжили затопление карьера 26 апреля. При этом активисты продолжают выкладывать в соцсетях показатели частных лабораторий о превышении концентрации вредных веществ, а мэрия города ежедневно сообщает, что ПДК диоксида серы в воздухе в норме.
26 апреля, 11:04
В Сибае экологи зафиксировали превышение ПДК серы в шесть раз
Видеообращение жителей Сибая к Владимиру Путину размещено в группе "Сибай дыши" в социальной сети "ВКонтакте".
"Просим обратить внимание на экологическую проблему Сибая, мы хотим специальные лаборатории для исследования нашего здоровья, хотим чистый воздух. Помогите нам", - обращаются местные жители к главе государства.
940000
Обсудить 1
Владимир ПутинСибайОбщество
Рекомендуем
На Урале завели дело после жалоб Путину из-за проблем с переходом ж/д путей
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы обсудит правоприменение статьи 228 УК с МВД и СКР
Трамвайный вагон Челябинский метеор
Роскосмос назвал трамвай собственного производства "Челябинский метеор"
В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы
Лента
новостей
Женщина выбрасывает мусор в баки для раздельного сбора отходов
Эксперты оценили проект по раздельному сбору мусора в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал выводы следственной группы по MH17
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
В Ростове мужчину приговорили к шести годам колонии за помощь террористам
Посол США в Канаде Келли Крафт.
Кандидат на должность постпреда США в ООН обвинила Россию в цинизме
Заявление о перемирии должно включать конкретные шаги, заявили в ДНР
В Воронежской области начали проверку после жалобы Путину на качество воды
В Ярославле продлили аресты экс-работникам УФСИН за избиение осужденных
Павильон Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Роскосмос приступил к созданию демонстраторов техники для высадки на Луну
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Малайзия надеется на визит Патрушева в страну
В ДНР заявили о передаче Киевом списков для обмена пленными
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния