Жители Сибая пожаловались Путину на загрязненный диоксидом серы воздух

УФА, 19 июн - РИА Новости. Жители башкирского Сибая разместили в интернете видеообращение к главе государства с просьбой помочь в решении экологической проблемы в городе, где с прошлого года тлеет руда на нерабочем карьере и фиксировались превышения концентрации диоксида серы.

С ноября 2018 года в нерабочем карьере Учалинского горно-обогатительного комбината в башкирском Сибае тлела руда, загрязняя воздух. Экологи ежедневно фиксировали превышение ПДК диоксида серы в атмосфере, 26 марта рабочие затопили водой часть карьера. После этого, по данным мэрии, ПДК загрязняющих веществ не превышала нормы. Но местные жители продолжали жаловаться на неприятный запах и плохое самочувствие. Специалисты комбината продолжили затопление карьера 26 апреля. При этом активисты продолжают выкладывать в соцсетях показатели частных лабораторий о превышении концентрации вредных веществ, а мэрия города ежедневно сообщает, что ПДК диоксида серы в воздухе в норме.