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РИА Новости

Роскосмос приступил к созданию демонстраторов техники для высадки на Луну

Вчера, 19:24
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПавильон "Роскосмоса" на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Павильон Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш приступил к разработке демонстраторов техники для высадки российских космонавтов на Луне, сообщила научный сотрудник института Мария Данилова в видео, опубликованным в YouTube телестудией "Роскосмоса".
Ранее на лекции в МГУ глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил программу, согласно которой высадка на Луну первого российского космонавта планируется на 2030 год. Также он недавно рассказал, что Роскосмос и РАН осенью представят руководству страны совместный доклад по программе исследования Луны, Венеры и Марса.
"Одним из главных направлений в пилотируемых полетах в космическое пространство после 2025 года должна стать Луна. Поэтому мы уже сейчас разрабатываем демонстраторы, которые позволяют нам получить представление о том, какая будет лунная программа через 10-15 лет", - сказала она.
Форум Армия
18 июня, 14:32
"Роскосмос" примет участие в выставке "Армия-2019"
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Российская академия наукРоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
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