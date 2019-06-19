Роскосмос приступил к созданию демонстраторов техники для высадки на Луну

"Одним из главных направлений в пилотируемых полетах в космическое пространство после 2025 года должна стать Луна. Поэтому мы уже сейчас разрабатываем демонстраторы, которые позволяют нам получить представление о том, какая будет лунная программа через 10-15 лет", - сказала она.