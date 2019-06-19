Роскосмос приступил к созданию демонстраторов техники для высадки на Луну

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш приступил к разработке демонстраторов техники для высадки российских космонавтов на Луне, сообщила научный сотрудник института Мария Данилова в видео, опубликованным в YouTube телестудией "Роскосмоса".
Ранее на лекции в МГУ глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил программу, согласно которой высадка на Луну первого российского космонавта планируется на 2030 год. Также он недавно рассказал, что Роскосмос и РАН осенью представят руководству страны совместный доклад по программе исследования Луны, Венеры и Марса.
"Одним из главных направлений в пилотируемых полетах в космическое пространство после 2025 года должна стать Луна. Поэтому мы уже сейчас разрабатываем демонстраторы, которые позволяют нам получить представление о том, какая будет лунная программа через 10-15 лет", - сказала она.
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