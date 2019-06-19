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РИА Новости

Россия может стать посредником между Сирией и Ливаном по вопросу границ

Вчера, 19:15
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Архивное фото
БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости. Россия может оказать посреднические услуги в вопросе разграничения морских границ между Ливаном и Сирией, если такая необходимость возникнет, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев во время официального визита в составе делегации в Ливан.
Министр обороны Ливана Ильяс Бусааб  в интервью РИА Новости заявил, что Ливан знает о желании Сирии на определение морских границ, и Россия может выступить в этом посредником.
"Что касается конкретно ливано-сирийской границы, да, такое пожелание есть с ливанской стороны, чтобы мы оказали посреднические услуги, мы постараемся, естественно, поработать на этом направлении", - сказал Лаврентьев.
Спецпосланник президента отметил, что Россия всегда готова оказать посильное содействие Ливану, что также будет и в интересах Сирии.
"Как вы знаете, сейчас идет работа при американском посредничестве по разделению морской части границы между Ливаном и Израилем. Если необходима будет наша поддержка или какая-то помощь, мы выступаем за это. Потому что продвижение вперед и достижение конкретных договоренностей по таким важным вопросам действительно способствует большему усилению не только доверия, а реально стабилизации в регионе", - добавил Лаврентьев.
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