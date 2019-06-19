Россия может стать посредником между Сирией и Ливаном по вопросу границ

БЕЙРУТ, 19 июн - РИА Новости. Россия может оказать посреднические услуги в вопросе разграничения морских границ между Ливаном и Сирией, если такая необходимость возникнет, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев во время официального визита в составе делегации в Ливан.

Министр обороны Ливана Ильяс Бусааб в интервью РИА Новости заявил, что Ливан знает о желании Сирии на определение морских границ, и Россия может выступить в этом посредником.

"Что касается конкретно ливано-сирийской границы, да, такое пожелание есть с ливанской стороны, чтобы мы оказали посреднические услуги, мы постараемся, естественно, поработать на этом направлении", - сказал Лаврентьев.

Спецпосланник президента отметил, что Россия всегда готова оказать посильное содействие Ливану, что также будет и в интересах Сирии.