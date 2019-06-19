Невнимательные дети обречены на низкие зарплаты, заявляют ученые

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Длительные наблюдения за жизнью более двух тысяч молодых канадцев помогли ученым доказать, что высокий уровень невнимательности в детстве оказался связан с относительно низкими зарплатами во взрослые годы жизни. Их выводы были опубликованы в журнале . Длительные наблюдения за жизнью более двух тысяч молодых канадцев помогли ученым доказать, что высокий уровень невнимательности в детстве оказался связан с относительно низкими зарплатами во взрослые годы жизни. Их выводы были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

"Мы ожидали, что мы найдем большие различия в уровне оплате труда между мальчиками и девочками. Вдобавок, мы предполагали, что и уровень гиперактивности будет сильно влиять на успешность детей. Оказалось, что оба этих фактора были менее важными, чем простая детская невнимательность", — рассказывает Сильвана Коте (Sylvana Cote) из университета Монреаля (Канада).

Каждое поколение родителей, бабушек и дедушек считает, что молодежь их времени была более терпеливой, старательной и ответственной, чем их собственные дети, внуки или прочие молодые люди. Часто подобные стереотипы привлекают внимание ученых, изучающих то, как на самом деле меняются привычки и поведение людей от поколения к поколению.

К примеру, еще в 1970 году известный американский футуролог Элвин Тоффлер заметил, что дальнейшее распространение цифровых технологий приведет к тому, что человечество будет постоянно находиться в состоянии информационной перегрузки. Оно, как предположил философ и многие другие исследователи, привело к формированию так называемой "клиповой культуры".

Главным следствием ее развития станет то, что современные люди потеряют способность долго концентрировать внимание, будут гнаться за новыми трендами и пытаться изучить максимальное число интересных им тем, не особо вдаваясь в их содержание, и при этом избегать сложных мыслительных конструкций.

Коте и ее коллеги проводили очень долгий эксперимент, в рамках которого они пытались оценить, как жизненный успех того или иного человека зависит от того, каким был его характер, поведение и прочие характеристики во время детства.

Для этого они заручились поддержкой примерно трех тысяч семейных пар, чьи дети пошли в детский сад еще в 1985 году. Участники исследования согласились на то, что социологи составят исчерпывающий психологический портрет их дочерей и сыновей и будут постоянно следить за их развитием в последующие годы жизни.

После того, как дети повзрослели и закончили учебу, ученые начали регулярно проводить опросы среди них, а также следить за их карьерными успехами другими путями. В прошлом году они подвели итоги проекта, когда большинству его участников исполнилось 35 или более лет.

Анализ этих данных неожиданным образом показал, что сильнее всего уровень оплаты труда зависел не от уровня интеллекта, пола, наличия или отсутствия гиперактивности в детстве или каких-то других психологических особенностей, а от одной простой вещи – насколько хорошо дети умели концентрировать внимание в шесть лет.

"За 25 лет последующей жизни, разрыв в годичных зарплатах самых внимательных и рассеянных детей достиг отметки в 77 тысяч долларов. И что самое важное, эти различия не были связаны с уровнем IQ или прочими факторами, тоже сильно влияющими на жизненный успех", — отмечает Коте.

По ее словам, понижение уровня внимательности на один условный балл, которые выставляли детям их воспитатели в детсадах, вело к понижению их годовой зарплаты почти на 1300 долларов для мальчиков, и на 900 долларов – для девочек. Что интересно, общительность влияла на их жизненные успехи противоположным образом.