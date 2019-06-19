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РИА Новости

В Воронежской области начали проверку после жалобы Путину на качество воды

Вчера, 18:30
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после обращения на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным жителей села Новая Усмань Воронежской области с жалобой на качество воды в нескольких жилых домах по улице Солнечной, сообщается на сайте СК РФ.
Уточняется, что, со слов местных жителей, с 2015 года в указанные дома поставляется техническая вода с желтым осадком и неприятным запахом. Такую воду нельзя пить и купать в ней детей. Четыре года жильцы пытаются решить эту проблему, но результатов практически нет. Оплатив за свой счет экспертизы, жители смогли доказать, что поставляемая вода не питьевая, а техническая, отмечается в сообщении.
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"Организовано проведение доследственной проверки по информации о ненадлежащем качестве воды в домах №26 "а" и 26 "б" по улице Солнечной села Новая Усмань", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в рамках проверки следователи устанавливают обстоятельства сложившейся ситуации - истребована и анализируется документация на поставку воды, приняты объяснения у сотрудников администрации и МОО "Новоусманское коммунальное хозяйство", приобщена к материалам документация из службы судебных приставов Новоусманского РОСП, запланировано проведение заборов воды в скважине и месте присоединения жилых домов к сети водоснабжения.
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Владимир ПутинВоронежская областьПроисшествия
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