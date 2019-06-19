В Воронежской области начали проверку после жалобы Путину на качество воды

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после обращения на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным жителей села Новая Усмань Воронежской области с жалобой на качество воды в нескольких жилых домах по улице Солнечной, сообщается на сайте СК РФ.

Уточняется, что, со слов местных жителей, с 2015 года в указанные дома поставляется техническая вода с желтым осадком и неприятным запахом. Такую воду нельзя пить и купать в ней детей. Четыре года жильцы пытаются решить эту проблему, но результатов практически нет. Оплатив за свой счет экспертизы, жители смогли доказать, что поставляемая вода не питьевая, а техническая, отмечается в сообщении.

"Организовано проведение доследственной проверки по информации о ненадлежащем качестве воды в домах №26 "а" и 26 "б" по улице Солнечной села Новая Усмань", - говорится в сообщении.