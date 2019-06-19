Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T18:04Z
https://ria.ru/20190619/1555710180.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149536/56/1495365634_0:68:2803:1645_1036x0_80_0_0_64c9b0a2b0e4cbdbfa321f18f1260300.jpg
РИА Новости

Зеленский назначил представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу

Вчера, 18:04
444
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВалерия Лутковская
Валерия Лутковская
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Валерия Лутковская. Архивное фото
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерию Лутковскую представителем Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента в среду.
Ранее Зеленский вновь назначил второго президента Украины Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела. 9 июня 2019
Вчера, 08:00
Почему Зеленский пока так и не стал "президентом мира"
"Уполномочить представлять Украину в рабочих подгруппах трехсторонней контактной группы Лутковскую Валерию Владимировну в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам", - говорится в тексте указа.
Зеленский уполномочил Богдана Бондаря представлять Киев в рабочей подгруппе по вопросам безопасности, Игоря Веремия - в подгруппе по социально-экономическим вопросам, Александра Моцика – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
Кроме того, украинский президент поручил кабмину обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в трехсторонней контактной группе.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
150002
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВалерия ЛутковскаяДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 рассказало, какую информацию ждет от российской стороны
РИА
Новости
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новое перемирие
В ДНР и ЛНР назвали диалог гуманитарной группы по Донбассу конструктивным
Лента
новостей
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
Следствие по MH17 готово предоставить суду все необходимые материалы
Келли Крафт.
Кандидат в постпреды США в ООН пообещала продолжить давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал выводы следственной группы по MH17
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Малайзия надеется на визит Патрушева в страну
В ОБСЕ рассчитывают на согласование нового перемирия в Донбассе
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД заявил об отсутствии доказательств российской вины в деле MH17
В Петербурге сгорели пять автомобилей
Сессия ПАСЕ
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия будет содействовать в установлении истины о крушении MH17
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме оценили вероятность отказа Украины от претензий на Крым
В ДНР заявили о передаче Киевом списков для обмена пленными
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
Лента новостейМолния