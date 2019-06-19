Зеленский назначил представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерию Лутковскую представителем Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента в среду.

Ранее Зеленский вновь назначил второго президента Украины Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Уполномочить представлять Украину в рабочих подгруппах трехсторонней контактной группы Лутковскую Валерию Владимировну в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам", - говорится в тексте указа.

Зеленский уполномочил Богдана Бондаря представлять Киев в рабочей подгруппе по вопросам безопасности, Игоря Веремия - в подгруппе по социально-экономическим вопросам, Александра Моцика – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.