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РИА Новости

В Саудовской Аравии прокомментировали доклад ООН по делу Хашукджи

Вчера, 17:41
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КАИР, 19 июн — РИА Новости. Доклад спецдокладчика ООН по делу саудовского журналиста Джамаля Хашукджи содержит явные противоречия, заявил в среду государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.
Доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи, был опубликован перед официальным представлением документа 26 июня на 41й сессии Совета ООН по правам человека.
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В Турции поддержали рекомендации спецдокладчика ООН по смерти Хашукджи
"Доклад докладчика совета по правам человека содержит явные противоречия и необоснованные утверждения", - написал аль-Джубейр в Twitter.
В своем докладе Каламар, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда Бен Салмана. Спецдокладчик ООН призвала ввести международные санкции в отношении всех возможных виновных в гибели Хашукджи, а также ввести мораторий на поставку средств слежения в Саудовскую Аравию.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 14:49
Слуцкий прокомментировал доклад ООН по ХашукджиСлуцкий: реакция США на доклад ООН по Хашукджи покажет механизмов санкционной политики
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
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Джамаль ХашукджиГибель посла Палестины в ЧехииСаудовская АравияТурцияООНВ мире
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