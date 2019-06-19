Володин оценил усилия России, направленные на диалог с ПАСЕ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы диалог с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) состоялся, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Совет Государственной думы на заседании в среду утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в нее вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей.

"Сейчас могу лишь говорить о том, что со своей стороны мы сделали все для того, чтобы этот диалог состоялся", - заявил Володин журналистам.

Он подчеркнул, что российская сторона выступает за равенство всех национальных делегаций, а все решения по этому вопросу должны приниматься "исключительно в интересах граждан страны".