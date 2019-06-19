Володин оценил усилия России, направленные на диалог с ПАСЕ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы диалог с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) состоялся, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Совет Государственной думы на заседании в среду утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в нее вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей.
"Сейчас могу лишь говорить о том, что со своей стороны мы сделали все для того, чтобы этот диалог состоялся", - заявил Володин журналистам.
Он подчеркнул, что российская сторона выступает за равенство всех национальных делегаций, а все решения по этому вопросу должны приниматься "исключительно в интересах граждан страны".
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.