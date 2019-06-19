Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T17:27Z
https://ria.ru/20190619/1555708782.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155280/13/1552801390_0:0:2879:1620_1036x0_80_0_0_08a6941c0075a1bcd950d33b25d457a1.jpg
РИА Новости

Володин оценил усилия России, направленные на диалог с ПАСЕ

Вчера, 17:27
219
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы диалог с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) состоялся, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Совет Государственной думы на заседании в среду утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в нее вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Вчера, 17:12
Россия не считает себя связанной принятыми в ПАСЕ решениями, заявил Толстой
"Сейчас могу лишь говорить о том, что со своей стороны мы сделали все для того, чтобы этот диалог состоялся", - заявил Володин журналистам.
Он подчеркнул, что российская сторона выступает за равенство всех национальных делегаций, а все решения по этому вопросу должны приниматься "исключительно в интересах граждан страны".
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
210016
Обсудить 1
Госдума РФВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Россия не считает себя связанной принятыми в ПАСЕ решениями, заявил Толстой
РИА
Новости
Сессия ПАСЕ
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В Госдуме назвали условие подачи заявки на участие России в ПАСЕ
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Источник назвал сроки возможного продления антироссийских санкций ЕС
Лента
новостей
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Партия Тимошенко подала документы в ЦИК Украины
Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
Совет Госдумы утвердил состав части российской делегации в ПАСЕ
Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новое перемирие
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 2 июля
Следствие по MH17 не считает убедительными данные, что "Бук" был украинским
Валерия Лутковская
Зеленский назначил представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД заявил об отсутствии доказательств российской вины в деле MH17
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 рассказало, какую информацию ждет от российской стороны
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал инвестиционный форум для восстановления Донбасса
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 не считает данные с радаров ключевыми для дела
. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в рамках подготовки ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 19 июня 2019
Путин провел совещание по подготовке прямой линии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперт оценил потенциал проектов по снижению потребления электроэнергии
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
Лента новостейМолния