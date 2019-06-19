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РИА Новости

Саакашвили вслед за Зеленским пробежал через фонтан

Вчера, 17:19
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пробежал через работающий фонтан по время визита в Одессу. Видео он опубликовал в фейсбуке.
"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!" — написал Саакашвили.
На прошлой неделе через работающий фонтан в Мариуполе пробежал украинский лидер Владимир Зеленский. Таким образом он решил срезать дорогу к автомобилю.
Ранее стало известно, что Саакашвили провел в Одессе встречу со своими сторонниками. На нее пришли около двух сотен человек.
Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым приговорили к тюремным срокам. В 2015 году Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже осенью 2016-го уволил из-за значительно ухудшившихся экономических показателей региона.
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В 2017-м Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, но тот прорвался в страну через кордоны пограничников на польской границе. Окончательно украинские власти выслали его в Польшу в феврале 2018-го.
Зеленский 28 мая вернул Саакашвили гражданство, и на следующий день тот вернулся на Украину.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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