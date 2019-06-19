Следствие по MH17 не считает данные с радаров ключевыми для дела

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн – РИА Новости. Следствие совместной следственной группы по крушению MH17 не считает данные с радаров ключевыми в расследовании, они составляют только часть от общего объема собранных данных, заявил во вторник нидерландский прокурор Фред Вестербеке.
В России ранее называли голословными выводы совместной следственной группы.
"У нас есть много данных от разных стран. По сути, у нас есть достаточно данных с радаров для выводов нашего расследования. Нам не нужно все подряд. Данные с радаров представляют только небольшую часть доказательств, помимо телефонных переговоров, показаний свидетелей. У нас много людей, которые предоставляют нам видеозаписи. Данные с радаров - это только небольшой процент данных, которые нам необходимы в этом деле", - заявил он журналистам после пресс-конференции.
При этом он подтвердил, что у следователей есть "некоторые данные с радаров".
"Но с некоторыми станциями были проблемы, мы проверяли это", - отметил он.
"Все еще говорят о данных с радаров, но мы располагаем массой других доказательств, помимо радаров, на основании которых мы можем сказать, что самолет быт сбит в восточной части Украины, в Донецкой области",- сказал прокурор.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.