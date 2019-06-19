Следствие по MH17 не считает данные с радаров ключевыми для дела

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн – РИА Новости. Следствие совместной следственной группы по крушению MH17 не считает данные с радаров ключевыми в расследовании, они составляют только часть от общего объема собранных данных, заявил во вторник нидерландский прокурор Фред Вестербеке.

В России ранее называли голословными выводы совместной следственной группы.

"У нас есть много данных от разных стран. По сути, у нас есть достаточно данных с радаров для выводов нашего расследования. Нам не нужно все подряд. Данные с радаров представляют только небольшую часть доказательств, помимо телефонных переговоров, показаний свидетелей. У нас много людей, которые предоставляют нам видеозаписи. Данные с радаров - это только небольшой процент данных, которые нам необходимы в этом деле", - заявил он журналистам после пресс-конференции.

При этом он подтвердил, что у следователей есть "некоторые данные с радаров".

"Но с некоторыми станциями были проблемы, мы проверяли это", - отметил он.

"Все еще говорят о данных с радаров, но мы располагаем массой других доказательств, помимо радаров, на основании которых мы можем сказать, что самолет быт сбит в восточной части Украины, в Донецкой области",- сказал прокурор.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.