Следствие по MH17 не считает убедительными данные, что "Бук" был украинским

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн – РИА Новости. Следователи из совместной следственной группы не считают убедительными сведения о том, что ракета, которая была выпущена по сбитому рейсу MH17, находилась на вооружении украинских ВС, заявил нидерландский прокурор Фред Вестербеке.

В России ранее называли голословными выводы совместной следственной группы.

Журналисты спросили его после окончания пресс-конференции, почему следствие уверено, что ракета была российской и ознакомились ли оно с данными, что "Бук" давно находился на вооружении украинской части.

"Мы видели эти материалы, но мы считаем, что они не убедительны по этому пункту. Мы проводили расследование, и нельзя прийти к такому выводу исходя из этих документов", - заявил он.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.