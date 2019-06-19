Следствие по MH17 не считает убедительными данные, что "Бук" был украинским

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн – РИА Новости. Следователи из совместной следственной группы не считают убедительными сведения о том, что ракета, которая была выпущена по сбитому рейсу MH17, находилась на вооружении украинских ВС, заявил нидерландский прокурор Фред Вестербеке.
В России ранее называли голословными выводы совместной следственной группы.
Журналисты спросили его после окончания пресс-конференции, почему следствие уверено, что ракета была российской и ознакомились ли оно с данными, что "Бук" давно находился на вооружении украинской части.
"Мы видели эти материалы, но мы считаем, что они не убедительны по этому пункту. Мы проводили расследование, и нельзя прийти к такому выводу исходя из этих документов", - заявил он.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.