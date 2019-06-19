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РИА Новости

Экс-глава парламента ДНР прокомментировал данные по MH17

Вчера, 16:42
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© РИА Новости / Максим БлиновПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Система "Бук" при крушении МН17 в Донбассе была только у украинских силовиков, а расследование авиакатастрофы политизировано, считает экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин.
Он отметил, что в расследовании не участвуют Россия и Малайзия, следствие идёт под руководством голландской стороны. "Давайте я вам тоже что-то нарисую, а вы мне будете верить. Это политизированная, русофобская позиция европейской части, которая делается в открытую", - сказал РИА Новости Андрей Пургин.
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. 13 октября 2015
28 марта, 16:59
"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
По его словам, люди, которых следственная группа назвала в качестве подозреваемых, в 2014 году действительно были в Донбассе, но к крушению Boeing они не причастны. "Это люди, которые были заметны летом 2014 года, и все. Это названы люди, которые воевали, с оружием в руках летом 2014 года на территории Донбасса. Из этих людей и составили списки", - отметил Пургин.
Он напомнил, что летом 2014 года в районе крушения МН17 шли активные боевые действия, где украинские силовики применяли авиацию и использовали средства ПВО. "За два-три дня до падения самолета, (бывший тогда председателем совмина ДНР Александр) Бородай за шесть километров от этого места давал интервью и задним фоном украинские "СУшки" летают. Украина использовала очень активно вертолеты и самолеты, естественно, там стояли в обеспечение средства ПВО. Украина именно в тот момент предупреждала Россию, что если РФ перелетит хотя бы за пять метров за границу, то Украина будет использовать средства ПВО. Украина там имела средства ПВО, о чем громогласно заявляла. Средства ПВО – это "Бук", больше у Украины ничего нет", - добавил экс-спикер парламента.
По его словам, у ДНР не было ни "Бука", ни специалистов, которые могли бы его применить.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
4 июня, 10:48
"Платить и каяться?" Помпео призвал Россию "сделать больше" по делу MH17Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию сделать больше для расследования крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что позиция Запада в отношении этой катастрофы остается откровенно предвзятой.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирован.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
В среду, 19 июня, следствие по разбившемуся рейсу MH17, выводы которого ранее в РФ называли голословными, объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов являются россиянами, подозреваемый Леонид Харченко - украинец. В ССГ сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
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Ситуация на УкраинеДНРMH17. РасследованиеАндрей ПургинВ мире
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