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РИА Новости

Опубликовано видео с покидающим заседание Госдумы Жириновским

Вчера, 16:39
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео Жириновского с заседания Госдумы.
Политик покинул зал из-за отказа коллег принять законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.
Сидящих в зале депутатов Жириновский назвал "предателями русского народа".
ЛДПР предложила упростить выдачу российский паспортов тем, у кого один из родителей может документально подтвердить национальность.

"Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства", - возмутился глава ЛДПР.

Затем Жириновский покинул заседание, заявив, что ему "противно находиться" в одном зале с парламентариями, отклонившими его предложение.
Владимир Жириновский
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ЖириновскийЛДПРГосдума РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Разве он не прав , по сути это нонсенс что русским людям нужно проходить все круги ада чтобы вернуться на историческую родину
19 июня, 17:13
sstalker-rom
156111115
Что-то слишком много Жириновского стало за последние дни. Появилась причина для пиара? Уж не иностранные ли гранты отрабатывает? Он может. Ручки у него липкие.
19 июня, 17:14
mm3minaeva
235202132
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