В России завершили разработку новейшей зенитной ракетной системы "Витязь"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Завершена разработка новейшей зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.
"В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями", - сказал Шойгу.
ЗРС С-350 "Витязь" является новым комплексом противовоздушной обороны. В войсках он призван заменить ЗРС С-300В. Комплекс способен поражать все существующие и перспективные средства воздушного нападения, в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты.
Впервые широкой публике комплекс будет представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".