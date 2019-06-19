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РИА Новости
Новое оружие России

В России завершили разработку новейшей зенитной ракетной системы "Витязь"

Вчера, 16:37
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© AP Photo / Ivan SekretarevПусковая установка С-350Е Витязь
Пусковая установка С-350Е Витязь
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Пусковая установка С-350Е Витязь. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Завершена разработка новейшей зенитной ракетной системы С-350 "Витязь", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.
"В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями", - сказал Шойгу.
ЗРС С-350 "Витязь" является новым комплексом противовоздушной обороны. В войсках он призван заменить ЗРС С-300В. Комплекс способен поражать все существующие и перспективные средства воздушного нападения, в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты.
Впервые широкой публике комплекс будет представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".
ЗРС С-350Е Витязь
12 апреля, 20:09
Военный эксперт: уверен, ЗРС "Витязь" станет легендой В России завершились госиспытания зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец сравнил новую ЗРС с предшественником – ЗРК С-300 "Фаворит".
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Новое оружие РоссииСергей ШойгуРоссия
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