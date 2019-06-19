В Благовещенске заблудившихся утку-мандаринку и ее утят выпустили в Амур

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн - РИА Новости. Семейство краснокнижных уток-мандаринок - мать и 11 птенцов - гуляло по оживленной улице в центре Благовещенска, неравнодушные прохожие обратились в МЧС и управление по охране животного мира Амурской области, специалисты вывезли птиц за город и выпустили в Амур.

История и видеозапись спасения птиц опубликованы в Instagram управления.

"Скорее всего, в центр Благовещенска птицы пришли с реки Бурхановки. Причем весь путь "делегации" пришлось проделать ногами - малыши маловаты для полетов. История закончилась хорошо, - говорится в сообщении. - Многодетное семейство вывезли за город и выпустили в Амур. В том районе водятся и другие мандаринки, поэтому уткам скучно не будет".

К реке уток доставили в картонной коробке, специалисты пересчитали птиц, на видео видно, что пернатые отправились в плавание по Амуру.

Другая утка с шестью утятами несколько лет живет в водоеме благовещенского парка Дружбы, о птицах также позаботились люди: сделали специальный плот, чтобы они могли выбираться на берег и отдыхать.