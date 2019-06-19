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РИА Новости
Туризм

В Благовещенске заблудившихся утку-мандаринку и ее утят выпустили в Амур

Вчера, 23:42
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© РИА Новости / Виталий АньковВ зоне затопления Нижне-Бурейской ГЭС спасли краснокнижных уток-мандаринок
В зоне затопления Нижне-Бурейской ГЭС спасли краснокнижных уток-мандаринок
© РИА Новости / Виталий Аньков
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн - РИА Новости. Семейство краснокнижных уток-мандаринок - мать и 11 птенцов - гуляло по оживленной улице в центре Благовещенска, неравнодушные прохожие обратились в МЧС и управление по охране животного мира Амурской области, специалисты вывезли птиц за город и выпустили в Амур.
История и видеозапись спасения птиц опубликованы в Instagram управления.
"Скорее всего, в центр Благовещенска птицы пришли с реки Бурхановки. Причем весь путь "делегации" пришлось проделать ногами - малыши маловаты для полетов. История закончилась хорошо, - говорится в сообщении. - Многодетное семейство вывезли за город и выпустили в Амур. В том районе водятся и другие мандаринки, поэтому уткам скучно не будет".
К реке уток доставили в картонной коробке, специалисты пересчитали птиц, на видео видно, что пернатые отправились в плавание по Амуру.
Другая утка с шестью утятами несколько лет живет в водоеме благовещенского парка Дружбы, о птицах также позаботились люди: сделали специальный плот, чтобы они могли выбираться на берег и отдыхать.
В 2016 году курсанты Дальневосточного высшего военного командного училища (ДВОКУ) в Благовещенске провели "спецоперацию" по спасению выводка утят: как тогда рассказал РИА Новости начальник учебного заведения Владимир Грызлов, плац училища залило дождем, и утка-мать, вероятно, перепутала его с водоемом. Птиц передали экологам.
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