Шойгу заявил о формировании двух новых структурных единиц в ВКС

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Управление смешанной авиационной дивизии на Приморском оперативном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва будут сформированы в структуре ВКС России до конца 2019 года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"До конца года необходимо сформировать управление смешанной авиационной дивизии на Приморском операционном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России.

Министр добавил, что также "планируется завершить строительство почти 700 зданий и сооружений объектов военной инфраструктуры ВКС".