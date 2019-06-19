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РИА Новости

Шойгу заявил о формировании двух новых структурных единиц в ВКС

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Управление смешанной авиационной дивизии на Приморском оперативном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва будут сформированы в структуре ВКС России до конца 2019 года, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"До конца года необходимо сформировать управление смешанной авиационной дивизии на Приморском операционном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России.
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17 июня, 08:05
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Министр добавил, что также "планируется завершить строительство почти 700 зданий и сооружений объектов военной инфраструктуры ВКС".
Шойгу напомнил, что за последние полтора года в ВКС России проведено 37 организационных мероприятий, а также сформировано 20 воинских частей и подразделений.
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Воздушно-космические силы РоссииСергей ШойгуРоссияБезопасность
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