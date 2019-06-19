Создание новейшего комплекса "Панцирь-СМ" планируют завершить в 2021 году

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил РИА Новости, что государственные испытания "Панциря-СМ" завершатся в 2021 году. По его словам, все "Панцири-СМ" будут строиться "с нуля", поскольку стоящие сегодня на вооружении "Панцири-С1" невозможно модернизировать до такого уровня. В то же время источник отметил, что их характеристики в перспективе также могут быть значительно улучшены.