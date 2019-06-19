Создание новейшего комплекса "Панцирь-СМ" планируют завершить в 2021 году

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.
"В 2021 году планируется завершить создание зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения "Панцирь-СМ", - сказал Шойгу.
ЗРПК "Панцирь-СМ" является глубоко модернизированной версией "Панцирь-С". Ранее сообщалось, что комплекс получит новые ракеты увеличенной дальности, сможет обнаруживать, сопровождать и поражать большее количество целей на большей дальности.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил РИА Новости, что государственные испытания "Панциря-СМ" завершатся в 2021 году. По его словам, все "Панцири-СМ" будут строиться "с нуля", поскольку стоящие сегодня на вооружении "Панцири-С1" невозможно модернизировать до такого уровня. В то же время источник отметил, что их характеристики в перспективе также могут быть значительно улучшены.